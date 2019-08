Mám Tourettův syndrom a trpím spánkovou paralýzou, říká Billie Eilish

„Spala jsem s rodiči v ložnici až do svých deseti let. Měla jsem v noci mnohdy pocity bezmoci, zlé sny a podivné zrakové i sluchové halucinace. Při občasné spánkové paralýze jsem prožívala stavy plné strachu, kdy jsem si připadala kompletně ochrnutá. Nemohla jsem se pohnout a před očima mi běžely nejhorší noční můry,“ říká Billie v rozhovoru pro časopis Rolling Stone.

O zážitcích s se spánkovou paralýzou a depresích píše zpěvačka často i ve svých temných textech. Teenagerka, kterou sleduje na Instagramu přes 35 milionů, fanoušků přiznala i to, že trpí Tourettovým syndromem. Ten se v jejím případě projevuje škubáním hlavy do strany a občasným mírným vypoulením očí. Tyto tiky prý dokáže díky několika osvědčeným technikám většinou potlačit.

Poté, co se na internetu objevila její adresa, začala se v okolí domu, kde žije se svou rodinou, objevovat spousta neškodných fanoušků, ale i stalkerů v podobě starších mužů. Ti se neváhají vydat za zpěvačkou i na několikahodinové cesty autem.

„Miluji náš dům. Bohužel se tu už však delší dobu necítím bezpečně, což mě štve. V jednu chvíli museli spát bodyguardi dokonce u nás v obýváku. Je to opravdu nepříjemné, mít najednou strach v prostředí, kde jste strávili celý dosavadní život. Miluji pozornost, nikdy jsem však nechtěla být slavnou celebritou,“ říká americká zpěvačka, která vystoupí v úterý 20. srpna ve vyprodané O2 areně v Praze, kde představí svoje debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? V roli předskokanky se představí britská zpěvačka JGrrey, která na streamovacích službách zabodovala hitem Don’t Fade.

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od svých jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016.

„Kromě zpívání se věnuji i tanci. Můj učitel tance mě požádal, abychom já nebo můj bratr složili písničku, ke které by se dala udělat choreografie. Aby si ji učitel mohl stáhnout, pověsili jsme ji volně na SoundCloud. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ prozradila kdysi zpěvačka v rozhovoru pro Teen Vogue.

„Dospělí nás ignorují. Je to hloupé, protože víme všechno,“ prohlašuje Billie. Mladá umělkyně je podle svých příznivců budoucností populární hudby a ve svých textech vystihuje rozpolcené pocity i úzkosti generace Z vyrůstající ve světě sociálních médií.

Hudebně se nebojí inspirovat aktuálními rapovými trendy i popovými refrény a temnými klipy oslovuje mladistvé. Její nejúspěšnější píseň Bad Guy má jenom na youtube za čtyři měsíce přes 450 milionů přehrání. Díky této skladbě se Billie Eilish stala první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády.



VIDEO: Billie Eilish - Bad guy: