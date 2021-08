Hodnotu člověka určujeme na základě jeho velikosti oblečení, říká Eilish

„Online vidím na sociálních sítích spoustu lidí, kteří vypadají tak, jak jsem já nikdy nevypadala. A hned si říkám: panebože, jak to dělají? Vím samozřejmě, jak se upravují fotky a videa. Chápu, že většina těch na první pohled dokonalých lidí takto v reálu rozhodně nevypadá. Přesto se kvůli té pomyslné dokonalosti cítím opravdu hrozně,“ říká Billie Eilish v rozhovoru pro The Guardian.

„Jsem sebejistá v tom, kým jsem jako člověk. Ano, jsem ve svém životě šťastná. Ale očividně nejsem podle všeho až tak moc spokojená se svou postavou. Ale kdo z nás je?“ ptá se zpěvačka, která vydala nedávno své druhé album nazvané Happier Than Ever.



Podle Eilish mohou za negativní vztah k jejímu tělu paparazzi fotografové a sociální média, na kterých se objevují fotografie upravené ve Photoshopu či prohnané mnoha filtry.

„Svá těla potřebujeme jen k tomu, abychom jedli, chodili kolem a vyměšovali. Potřebujeme je jen k přežití. Je opravdu směšné, kolik lidí řeší vzhled a všechno to kolem. Proč je to pro nás tak důležité? Když se nad tím opravdu zamyslíte, chápete, co tím chci říct?“ uvažuje zpěvačka a přiznává, že při koncertování se snaží od myšlenek na svůj vzhled odpoutat.



„Když jsem na pódiu, nemyslím na to. Hlavně proto, že nosím většinou oblečení o několik velikostí větší, ve kterém je pohodlnější se pohybovat aniž by člověk ukázal i to, co nechce. Když se vidím na fotkách, připadám si někdy úplně jako cizí člověk. Mám ke svému tělu opravdu příšerný vztah, tomu byste snad ani nevěřili,“ říká Billie Eilish.



„Někteří lidé nesnáší mé oblečení, jiní ho milují. Někteří mě zesměšňují, vždycky se najde něco, co se na mém vzhledu řeší. Chtěli byste, abych byla menší? Nebo spíš vyšší? Rozčilují vás moje ramena, hrudník, břicho a boky?

Tělo, se kterým jsem se narodila, pro vás není dost dobré? Když nosím pohodlné věci, není to podle vás dost ženské. Když se naopak jen trochu odhalím, hned jsem pro mnohé děvka. Hodnotu člověka dnes často určujeme jen na základě velikosti jeho oblečení,“ dodává zpěvačka.

Loni na podzim kritizoval Billie Eilish kvůli jejímu vzhledu například autor herních recenzí, Angličan Chris (29). Na momentce, kterou sdílel na sociálních sítích je nenalíčená zpěvačka v civilu zachycena paparazzi fotografy na ulici v Los Angeles v tílku, kraťasech a pantoflích. Podle Chrise vypadá Eilish jak matka třicátnice, co má ráda víno. Příspěvek vyvolal vlnu protichůdných reakcí.

Billie Eilish v civilu (Los Angeles, 11. října 2020)

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od svých jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016.



V roce 2019 se svěřila s tím, že trpí spánkovou paralýzou a už v dětství jí byl diagnostikován Tourettův syndrom. Promluvila i o tom, že kvůli stalkerům ji doma v noci musí hlídat bodyguardi.