Billie Eilish nařkli z rasismu. Není to tak, jak to vypadá, ohradila se

V kompilaci několika sestříhaných videí mladičké Billie Eilish se ozve anglický výraz „chink“, který je vnímán jako rasistická urážka lidí asijského původu. Zpěvačka podle autora dále zesměšňuje v nesrozumitelných větách asijský či afroamerický přízvuk.

Video na sociální síti TikTok vidělo přes milion lidí. Část z nich chtěla po zpěvačce okamžité vysvětlení, jiní se jí zastávali s tím, že video je roky staré a podobné hloupé věci podle nich většina teenagerů občas zkrátka dělá.

Zpěvačka dlouho mlčela, po několika dnech, kdy se o tuto kauzu začala zajímat média, se však rozhodla k situaci vyjádřit v omluvném příspěvku na Instagramu, kde ji sleduje přes 87 milionů fanoušků.

„Miluji vás, lidi. Spousta z vás chtělo, abych se vyjádřila k těm videím. A chci se k tomu vyjádřit, protože mě mnozí nazývají někým, kým rozhodně nejsem,“ začala Billie Eilish.

„Je to sestříhané video z dob, kdy mi bylo tak třináct nebo čtrnáct let. Řekla jsem slovo, které jsem slyšela v písničce Fish rapera Tylera The Creatora. Netušila jsem vůbec, že je to používáno v negativním slova smyslu vůči asijské komunitě. Cítím se opravdu trapně,“ píše zpěvačka.



„Tento výraz jsem já ani nikdo z mé rodiny nikdy předtím ani potom nepoužili. Můj tehdejší věk a nevědomost mě samozřejmě neomlouvá. Jistě to bylo pro mnoho lidí bolestivé a za to se upřímně omlouvám. Ale není to tak, jak to vypadá,“ pokračuje Eilish.



K dalšímu videu, ve kterém nesrozumitelně drmolí a podle uživatelů TikToku napodobuje mluvu Asiatů, se vyjádřila tak, že je o ní jistě známo, že podobné věci dělá už od dětství. „Mluvím takto s rodinou, přáteli, zvířaty, nehledejte za tím nic jiného. Jen jsem si dělala legraci a blbla s hlasem. Každý, kdo mě zná, ví, že toto dělám. Není to napodobování nikoho ani ničeho. Ani zesměšňování jiné kultury, to tedy rozhodně ani v nejmenším,“ dodala jedna z nejdiskutovanějších zpěvaček současnosti.

3. května 2021

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od svých jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016.



Zpěvačka se v roce 2019 svěřila s tím, že trpí spánkovou paralýzou a už v dětství jí byl diagnostikován Tourettův syndrom. Ten se v jejím případě projevuje škubáním hlavy do strany a občasným mírným vypoulením očí. Tyto tiky prý dokáže díky několika osvědčeným technikám většinou potlačit.

Zpěvačka chystá na konec července vydání druhého studiového alba. V minulosti chodila například s raperem Brandonem Quentionem Adamsem (25), rozešli se v roce 2019. Nyní je často vídána po boku o deset let staršího začínajícího herce Matthewa Tylera Vorceho (29).