Nejkrásnější biatlonistka má na chlapy smůlu. Eva Puskarčíková se rozvedla

Až se o víkendu ve finském Kontiolahti rozjede nová sezona světového poháru, česká biatlonistka již bude na startu pouze pod svým dívčím jménem Eva Puskarčíková (dříve závodila jako Kristejn-Puskarčíková). Devětadvacetiletá sportovkyně to potvrdila deníku Blesk.



Eva Puskarčíková se svým dnes již bývalým manželem:



Puskarčíková byla loni v létě podle výzkumu britských vědců, kteří vybírali ze 156 přiložených fotek, vyhodnocena nejkrásnější biatlonistkou světa. V lásce se jí však nedaří. Po rozchodu se skokanem na lyžích Antonínem Hájkem v roce 2017 jí nevyšlo ani manželství s bývalým biatlonistou Lukášem Kristejnem.

Psal se květen 2019, ale v Janově nad Nisou, kde se odehrála jejich svatba, jarní počasí rozhodně nepanovalo.

„Ráno to vypadalo, že bude celkem dobře. Hodinu před obřadem nám začalo pršet. Postupem času se to proměnilo ve sníh. To vlastně byla pozitivnější zpráva. Sice jsem docela jsem promrzla a spousta lidí asi taky, ale bylo to krásné. Hřála nás láska, mládí a přátelství všech okolo,“ napsala tehdy na Instagram šťastná novomanželka Eva. Nyní je zřejmé, že páru tehdy nepršelo štěstí, ale smůla.

Členka bronzové smíšené štafety z letošního mistrovství světa nebude na rok 2020 vzpomínat v nejlepším. V létě onemocněla boreliózou a musela přerušit přípravu na sezonu, nyní je již fit. Najde štěstí i v lásce?