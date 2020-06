Beyoncé chce vyšetření staršího případu, kdy policie zastřelila černošku

„Uplynuly tři měsíce a vyšetřování vzneslo více otázek, než jich dokázalo zodpovědět,“ píše zpěvačka v dopise pro Daniela Camerona zveřejněném na její webové stránce.



Policisté vtrhli do bytu Taylorové kvůli podezření z obchodu s drogami. Využili přitom zvláštního povolení, jež je opravňuje vstoupit do obydlí bez souhlasu jeho obyvatel. Toto povolení policisté využívají, aby stihli zasáhnout dříve, než by podezřelí mohli zničit případné důkazy.

Taylorová v době zásahu spala a doma s ní byl její partner Kenneth Walker. Do bytu vstoupili tři policisté v civilu, které Walker považoval za lupiče a začal na ně střílet svou legálně drženou zbraní, přičemž jednoho z policistů trefil do nohy. Policisté zahájili palbu do bytu a vystřelili přes dvacet kulek, z nichž jich osm zasáhlo Taylorovou ve vedlejším pokoji. Žena svým zraněním podlehla. Vyšetřovatelé v bytě žádné drogy nenašli.

Beyoncé poznamenává, že město Louisville sice přijalo legislativu, jež nově zakazuje policistům vtrhnout do obydlí „bez zaklepání“, požaduje však od místních úřadů také další kroky. Chce, aby ministr spravedlnosti Cameron obvinil tři zasahující policisty, a aby byl proces s nimi co nejvíce transparentní. Volá rovněž po vyšetření reakce celé místní policie, která podle ní při přezkoumání případu pochybila.

Zpěvačka je už roky hlasitou zastánkyní hnutí Black Lives Matter („Na černošských životech záleží“). Po smrti Altona Sterlinga a Philandoa Castileho po střetu s policisty v roce 2016 vyzvala své fanoušky, aby požadovali adekvátní reakci na policejní brutalitu. „Už máme po krk zabíjení mladých žen a mužů v našich komunitách,“ napsala tehdy. „Je na nás, abychom povstali a požadovali, aby nás přestali zabíjet,“ pokračovala ve vzkazu Beyoncé.



Spojenými státy v posledních týdnech otřásají masivní protesty proti policejní brutalitě a rasismu, které vyvolalo úmrtí černocha George Floyda po zásahu bělošského policisty v Minneapolis. Demonstrace přitom na některým místech vyhrotil víkendový incident z Atlanty, při němž bělošský policista zastřelil dvěma ranami do zad prchajícího černošského muže, jež krátce předtím ukradl jeho kolegovi paralyzér.