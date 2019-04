Dítěti přestalo bít srdce, musela jsem na císařský řez, vzpomíná Beyoncé

Americká hvězda Beyoncé přiznala v novém dokumentu Netflixu s názvem Homecoming, že v průběhu svého druhého těhotenství trpěla vysokým krevním tlakem a vážila téměř sto kilogramů. Jednomu z dvojčat navíc přestalo krátce před plánovaným termínem porodu bít srdce. Lékaři tak museli přistoupit k provedení císařského řezu. Obě děti jsou dnes zcela zdravé.



Dvojčata Rumi a Sira má zpěvačka s manželem Jayem-Z (49), s nímž má také sedmiletou dceru Blue Ivy.

„Neočekávaně jsem otěhotněla. Skončilo to tak, že jsem navíc měla dvojčata, což bylo pro všechny ještě větší překvapení. Mé tělo prošlo během těhotenství větší změnou, než jsem si kdy dokázala představit. Když jsem rodila, měla jsem devětadevadesát kilo. Bylo to velmi náročné. Měla jsem neustále vysoký krevní tlak. V jednu chvíli pak krátce před termínem porodu začalo jednomu z mých dětí vynechávat srdíčko. Proto jsem musela podstoupit urgentní císařský řez,“ vypráví Beyoncé v dokumentu.

Miliardářka ve filmu zavzpomínala i na to, jak těžce prožívala vystoupení na festivalu Coachella v roce 2018. „Na začátku show jsem měla šílené křeče. V myšlenkách jsem navíc byla stále s mými dětmi. Lidé nevidí, že to byla z mé strany velká oběť. Odtančila jsem a šla do karavanu nakojit děti. Když to jen trochu šlo, brala jsem děti s sebou. Stále se snažím najít rovnováhu mezi tím, jak být matkou šestileté holky a dvouletých dvojčat, která mě neustále potřebují, a jak si zároveň dopřát tvůrčí práci,“ říká Beyoncé.

Zpěvačce pomáhá s péčí o její tři děti celkem šest chův. Rodiče si tak prý s dětmi jen hrají nebo se s nimi mazlí. Veškeré náročnější činnosti jsou však na chůvách, přiznala kdysi Beyoncé v rozhovoru pro magazín OK!.