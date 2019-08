Brenda nechtěla hrát v novém Beverly Hills. Vše změnila smrt Dylana

„Mám pocit, že je to pocta a vzpomínka na něj. Připomenutí, co znamenal pro diváky, fanoušky a nás všechny. Myslím, že pro nás, jeho filmovou rodinu, to je vhodná doba, abychom se všichni společně sešli a uctili ho,“ řekla herečka pro Entertainment Tonight.

Potvrdila také, že neměla v úmyslu ještě někdy hrát roli Brendy Walshové, která ji proslavila. „Abych byla upřímná, myslím, že seriál by byl úspěšný ať už se mnou, nebo beze mě. Říkala jsem, že Brendu podruhé hrát nebudu, přesto to dělám. Takže bych asi už nikdy neměla říkat, že něco nebudu dělat znovu, protože to beztak nakonec udělám,“ prohlásila.

Dodala že už v první části seriálu si tvůrci smrt Luka Perryho připomenou. „Luke byl tichý, jemný, přesto energický člověk, který měl na lidi velmi silný a trvalý vliv. Takže se s tím samozřejmě budeme muset vypořádat,“ uvedla.

Luke Perry hrál v seriálu Beverly Hills 90210 Dylana McKaye v letech 1990 až 95. Po přestávce se do seriálu vrátil v posledních řadách v letech 1998 až 2000.

Herec, který se věnoval natáčení již čtvrté série úspěšného teenagerského seriálu Riverdale z produkce Netflixu, zemřel letos v březnu na následky rozsáhlé mrtvice. Po masivní cévní mozkové příhodě byl uveden do umělého spánku. Zemřel obklopen svými nejbližšími, dětmi Jackem a Sophií, snoubenkou Wendy Madison Bauerovou a bývalou manželkou Minnie Sharpovou.

Těžkou mrtvici prodělal krátce po té, co souhlasil s tím, že se s kolegy objeví v pokračování Beverly Hills 90210, jehož premiéru prvního dílu televize Fox plánuje na 7. srpna.