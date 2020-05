Skoro se stydím přiznat, jak mi karanténa přišla vhod, říká Kohoutová

Bereniku Kohoutovou s dcerou přivítala fotografka Alžběta Jungrová se svým týmem. Herečka si tak poprvé po koronavirové pauze stoupla před fotoaparát. A nevadilo jí vzít s sebou na focení Lolu, která se narodila letos 14. února.

„Časová organizace je o něco těžší, ale nesmím nad tím vůbec přemýšlet, protože to bych nemohla nikam. Zkrátka vše naházím do auta, Lolu zapnu do sedačky a doufám, že se v cílové destinaci probudí v dobrém rozmaru,“ smála se novopečená matka.

Herečka prozradila, že nucené zpomalení každodenního shonu pro ni přišlo v pravou chvíli. „Skoro se stydím přiznat, jak mi karanténa přišla vhod. Před nouzovým stavem jsme se stihli i přestěhovat, takže vše dopadlo pozitivně. Nové bydlení je splněný sen. Dům, zahrada, les, Praha v nedohlednu a přece blízko. Unikla mi nějaká práce, ale vzhledem k tomu, že Lola byla ještě úplně malinká, ani mi to tolik nevadilo,“ řekla.

Zároveň ovšem přiznala, že se nemůže dočkat pořádného pracovního zápřahu. „Už se moc těším. Pár pracovních akcí už jsem od té doby, co je Lola na světě, stihla. Musím říct, že je to osvěžující. Navíc se o ni nemusím bát, Kryštof mě ve všem perfektně zastane. Kdyby měl čím, tak ji i nakojí,“ chválila si svého přítele a tatínka dcery Kryštofa Kubína.

Kohoutová se sdružením ALSA nespolupracovala poprvé. Minulý rok také fotila kalendář a zpívala na benefičním koncertě v Pražské křižovatce. „Vždycky je to skvělá spolupráce. Půjčit svůj talent na dobrou věc je minimum, které mohu udělat,“ dodala.

Parodie na písničku Bereniky Kohoutové s názvem Dělám stojky: