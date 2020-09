Už nedělá stojky. Berenika Kohoutová má teď doma malou „Fibingerovou“

Nedávno jste s youtuberkou Naty Hrychovou natočily videoklip k vaší první společné písničce Holky sobě. O čem písnička je?

O strastech, slastech a životě všech dospívajících slečen. Já jsem tam spíše v roli takové starší mentorky, která Naty vysvětluje, jak to vlastně v tom životě chodí. Ale je to všechno samozřejmě nadsázka. Svou část textu jsem si psala sama a nejvíc mě na ní baví verš: „...ale i když Týna říká á a Marta bé, stejně vždycky víš naprosto přesně, o co jde.“ To je pro mě všeříkající. S kamarádkama se prostě domluvíme, i kdyby jedna mluvila čínsky a druhá arabsky.