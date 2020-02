Berenika Kohoutová je maminkou, pochlubila se fotkou miminka

Berenika Kohoutová zveřejnila v neděli na svých Instagram Stories fotografii miminka a spousty květin. Herečka a zpěvačka připojila ke snímku písničku s názvem Lola, čímž pravděpodobně prozradila fanouškům i jméno své prvorozené dcery.

O svém těhotenství Berenika Kohoutová poprvé promluvila začátkem září v Show Jana Krause.

„Myslela jsme si, že když otěhotním, že to bude taková stopka, ale vůbec se nic nestoplo. Ale v devátém měsíci už Šíleně smutnou princeznu hrát nebudu, to by bylo divný. Nebo by se to muselo přejmenovat Šíleně těhotná princezna nebo Těhotná dívka na koštěti,“ prozradila loni herečka, která účinkuje v několika muzikálech Studia DVA.

Prvního potomka má Berenika s reklamním textařem Kryštofem Kubínem, s nímž tvoří pár od předloňského rozvodu s filmovým producentem Pavlem Čechákem (46).

„Myslím, že po světě chodí vždy dva lidi, kteří k sobě patří, a občas se najdou. A to se přihodilo nám. Našli jsme se. Jsme nejenom partneři, ale také velcí kamarádi, přátelé, jsme na sebe duševně napojeni,“ uvedla v jednom z rozhovorů s tím, že na novém partnerovi si váží úplně všeho. Vadí jí jen to, že nemá diář a ani ho neumí používat.