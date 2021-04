Nahých scén lituju. Mám z toho zvláštní trauma, říká Berenika Kohoutová

Ve Werichovi s Pavlou Beretovou alternujete roli jeho ženy Zdeny. Jaká byla?

To se právě moc neví, ale ze scénáře jsem vydedukovala, že to byla taková hodná paní, co vaří guláš a paní byla v podstatě už ve dvaceti. To se mnou zrovna moc nekoresponduje, takže ji asi budeme muset trochu přizpůsobit. Navíc se o ní fakt nedá najít moc informací, protože zkrátka žila ve Werichově stínu. Ale uvidíme, co se z ní vyvrbí. Myslím, že to musela být i trochu ženská od rány, a nejen paní domácí, co jenom žehlí a pere. Ovšem pokud měla nějaké své ambice a potřeby, asi je dost potlačila.

Dovedu si docela dobře představit, že s druhým dítětem by šel na mateřskou Kryštof. Nic není víc sexy než chlap s kočárkem. Berenika Kohoutová