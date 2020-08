Kojení je nádherná závislost dítěte na matce, ale zradilo mě, píše Kohoutová

„K tomu kojení, jo. Když byl ten světový týden. Čtu, jak je skvělé, poslouchám, jak je skvělé... A JE! Pak jsou tady ale holky, které kojit nemůžou. A mně je potom děsně líto furt slyšet a číst, jak je kojení ta nejvíc a nejdůležitější věc na světě. Jako matka přece chci svému dítěti dát to nejlepší! A myslím, že to tak máme všechny,“ napsala Berenika Kohoutová na úvod dlouhého příspěvku na Instagramu.



Herečka a zpěvačka si postěžovala na to, že lidé často neberou ohled na nekojící matky. „Na světě je x milionů lidí, kteří kojeni nebyli a také žijí, jsou šťastní a zdraví,“ píše dcera spisovatelky Ireny Obermannové a plánuje si, co vše bude dělat poté, až přestane kojit.

„A teď moje rozpolcenost, co se týká kojení = (nádherné) závislosti dítěte na matce. AŽ PŘESTANU KOJIT, tak se strašně zduním. Pak se poprvé celou noc vyspím. Půjdu do kavárny a tam si budu dávat pět hodin jedno kafe, aniž bych se nervovala, že někde vříská hladové dítě. Pojedu s Kryštofem na romantický víkend. Půjdu do kina a pak na víno. Budu nosit JENOM oblečení bez knoflíčků. Půjdu cvičit a nebudu muset mít prsa omotaná tejpou. Čau nazdar, vy debilní vložky na kojící prsa,“ popisuje herečka útrapy všech kojících matek s tím, že se těší na to, až bude jednou zase svým způsobem opět svobodná.

„Mě zradilo, co to kojení vlastně je! Souznění, radost, útěcha, láska. Lola se třeba teď budí v noci furt. A chce jenom potvrdit, že tam jsem (respektive moje prsa). Ten klid, když ji nechám přisát. Ta úleva, že se cítí naprosto v bezpečí. No a pak si vždycky představím, že tedy budu konečně ‚svobodná‘ a kojit nebudu a říkám si - ale kam to všechno půjde? Jak to budu řešit? Co té holčičce mé malé řeknu, když bude v noci vřískat? Furt říkám ‚až přestanu kojit‘, furt se vlastně těším a zároveň mi to už teď je líto,“ dodává Berenika Kohoutová.

Prvního potomka má herečka s reklamním textařem Kryštofem Kubínem, s nímž tvoří pár od předloňského rozvodu s filmovým producentem Pavlem Čechákem (46).



„Myslím, že po světě chodí vždy dva lidi, kteří k sobě patří a občas se najdou. A to se přihodilo nám. Našli jsme se. Jsme nejenom partneři, ale také velcí kamarádi, přátelé, jsme na sebe duševně napojeni,“ uvedla Kohoutová v jednom z rozhovorů s tím, že na svém partnerovi si váží úplně všeho. Vadí jí prý jen to, že nemá diář a ani ho neumí používat.