Šli po mně od čtrnácti, říká o rasismu zpěvák Ben Cristovao

Myslíte si, že běloch může naplno porozumět pocitům černocha?

Pokud něco sám nezažijete, tak se do toho i při nejlepší snaze těžko vžijete. Přirovnám to k pocitům mnoha žen, které se vám jako muži možná zdají přehnané, protože se vás nikdy osobně netýkaly. Třeba o nich ani nevíte, možná se vám s nimi žádná žena nikdy nesvěřila. Garantuji vám však, že každá hezká ženská, která pracuje například jako servírka nebo sekretářka, ovšem těch profesí je daleko víc, si prošla situacemi, které jí byly nepříjemné.

Od mužů – zákazníků, nadřízených nebo kolegů – zažila netaktní narážky nebo vyloženě hnusné chování. Někdo jí pochválil hezký zadeček, jiný ji přes něj zálibně plesknul. No bože, co je na tom, podiví se mnozí chlapi a nepřikládají tomu žádný význam. Obdobné to je se zdánlivými maličkostmi, o kterých si taky můžete myslet, že nemají s rasismem nic společného a nemůžou žádnému černochovi vadit.