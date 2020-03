Jsem schopný se přítelkyni třeba dva dny neozvat, říká Ben Cristovao

„Obyčejně vstávám kolem jedenácté hodiny ráno. Dnes jsem se kvůli rozhovoru vzbudil už v sedm. Byla to moje premiéra. Ale je fajn, že mám teď celý den před sebou. Každý den mě budí stejný song od kapely Aerosmith s názvem I Don’t Want to Miss a Thing. Pořád ho mám rád a neomrzel mě,“ svěřil se Ben Cristovao na úvod rozhovoru pro Rádio Impuls.



V roce 2009 se zpěvák zúčastnil talentové soutěže SuperStar. Dnes si ho s ní posluchači prý už příliš nespojují. „Publikum už mě zná spíš jako toho, kdo udělal singl Bomby, nebo Těžký váhy. Tyto písničky jsou hodně povedené,“ míní Cristovao, který loni nazpíval duet „Chcem to zažiť ešte raz“ právě s jedním z porotců SuperStar, Palom Haberou. „Palo moc duetů nedělá. I proto mám z této spolupráce obrovskou radost,“ přiznal zpěvák.

Ben Cristovao promluvil v Rádiu Impuls i o svém nedávném pobytu v Africe, kde spolu se svým realizačním týmem pracoval na tom, aby co nejvíce vyladil plánované vystoupení na soutěži Eurovize.

„Za těch patnáct dní jsem si nejvíce užíval čerstvého vzduchu a hlavně ovoce. To je v Africe úplně jinak vyzrálé než u nás. Třeba banány, mango, avokádo, všechno má o mnoho plnější chuť než tady. Je tam skvělá muzika, lidi se rádi baví. Skvělý noční život, město Nairobi skoro vůbec nespí,“ říká zpěvák, který se rád věnuje i herectví. „Každý můj videoklip je vlastně určitá forma herectví. Dostal jsem i příležitost od Petra Jákla zahrát si ve filmu Žižka,“ říká.



Ben Cristovao vystudoval osmileté německé gymnázium Thomase Manna. „Potom jsem studoval dvě vysoké školy. První byla španělská škola marketingu a účetnictví, kde jsem vydržel dva semestry. Pak jsem dostal nabídku na anglo-americkou univerzitu mezinárodních vztahů a diplomacie. Ani tam to však nevyšlo. Studium vysoké školy beru jako svoji prohru. V té době mi začala hodně fungovat muzika, a to už naplno se školou nešlo spojit,“ vysvětluje.

Na sociálních sítích tráví zpěvák prý většinou dvě a půl hodiny denně, věnuje se hlavně svému profilu na Instagramu. Tam se také často snaží upozorňovat mimo jiné i na nutnost třídění odpadu. „Když má člověk to štěstí, že může cestovat, tak dobře vidí, kolik je všude na planetě smetí. Pak to jde samo a automaticky. Vlastně mi to dělá radost, když si uvědomím, jak málo stačilo k tomu, abych nebyl prase a neházel vše do jednoho pytle,“ pochvaluje si Cristovao, který je už pátým rokem veganem.

Kromě muziky se zpěvák často a rád věnuje také bojovému sportu. Oblíbil si brazilské jiu-jitsu, loni zvítězil na mistrovství Asie. „Baví mě toto bojové umění, které je hodně o technice. Takže do posilovny už tolik nechodím. Spíš trénuji na žíněnkách. Člověk, který skládá muziku, si také potřebuje odpočnout. Jakýkoliv sport, ať už bojový, nebo posilování a podobně, je skvělý relax od skládání a vystupování pro lidi,“ říká Ben Cristovao.



Jeho vysněná dívka prý musí být hlavně „v pohodě“. „Nesmí nic příliš hrotit a musí mít se mnou velkou trpělivost. Nejsem právě extra komunikativní. Někdy jsem schopný se třeba celý den nebo dva neozvat,“ dodává zpěvák.

Ben Cristovao chodil v minulosti například se zpěvačkou Monikou Bagárovou či s modelkou a Miss Czech Republic 2017 Kateřinou Kasanovou.

VIDEO: Benny Cristo - Kemama (soutěžní song pro Eurovizi):