Ben Cristovao: O alkoholu, lásce k Brnu i novém byznysu s dorty

Halina Pawlowská si vás vybrala jako kmotra své knihy Milý Bene. Jak jste reagoval, když vám volala?

Ona mi nevolala, my jsme si psali. Ale samozřejmě mám radost, znám Halinu Pawlowskou už delší dobu a na křtu její knihy jsme se vlastně viděli poprvé naživo. Nějakým způsobem kolem sebe kroužíme už delší dobu, protože se známe navzájem se stejnýma lidma, takže ano, je to hezký. Samozřejmě s názvem její knihy to dávalo smysl, tak jsem si řekl, proč ne.

Byl jste v čase návratů z barů fanouškem repríz Banánových rybiček?

Banánové rybičky! Máš pravdu, to byl ten čas. Teď se snažím barům vyhýbat. Ale jo, pamatuji si na její pořady.

Jste teď nějakou delší dobu střízlivý?

To zní šíleně. To zní, jako bych byl někdy pořád opilý. Ale ano, je to tak. Nějakou dobu už nepiju alkohol a jsem víc v klidu.

Co najdeme ve vašem jídelníčku? Co nejčastěji jíte?

V poslední době se na sobě snažím i v tomhle směru více pracovat a jíst méně junk foodu. I v rámci rostlinné stravy ale umí člověk docela solidně „prasit“, takže se snažím více jíst čistě jenom zeleninu, méně smažené věci, fakt se spíš pročistit. Nějak to na mě teď přišlo. Ani nevím odkud, proč a jak.

Co pro vás znamená sváteční vánoční čas a dárky?

Snažím se v posledních letech zjistit, co by se pod stromkem líbilo bráškovi, snažím se být tenhle typ Ježíška. Těším se z toho, čím mu můžu udělat největší radost. V průběhu celého roku si všímám věcí, co by se mohly někomu hodit.

Dozvěděl jsem se, že se vám líbí v Brně. Nepřemýšlíte o tom se tam přestěhovat?

V Brně se mi moc líbí, to je pravda, dobrá otázka. Přece jenom práci mám tady v Praze, kapelu mám tady, spoustu věcí, které je potřeba dělat, jsou tady. Ale v Brně mám spoustu kámošů a mám to tam moc rád.

V čem je Brno v porovnání s Prahou lepší? Pražáci vás teď budou kamenovat.

Kamenovat můžou, ale pravda je to, že náměstí a různá místa po Brně, které člověk navštíví večer, jsou plná lidí, kteří se rádi potkávají a rádi spolu tráví čas. Znám spoustu náměstíček, kde se potkávají studenti i lidi různých zaměstnání. Společně se potkají, otevřou víno, pokecaj, zakouřej bylinky a je to fajn, to mě baví. A tady v Praze? Vím, že na Stalinu to umí fungovat, ale není to takové.

Mám z Brna pocit, že se tam reálně potká část Brna a večer si jen tak sednou a společně popijí. Praha je samozřejmě více turistická a více poskládaná ze všech koutů, lidé nedrží tolik při sobě. Alespoň mám takový pocit. Možná se mýlím, ale v Brně je to pro mě zatím víc organičtější.

Doba není nejjednodušší. Umělci nemohli a nemohou tolik vystupovat. Rozjel jste nějaký byznys, který vám bude vydělávat?

Muzika umí fungovat i na jiné bázi než čistě jen na koncertech. Funguje i skrz streamingové servisy a tak. Ale ano, máme spoustu dalších věcí, kterým se věnujeme a které mě baví. Spíše je to hobby, které přerostlo v byznys. Teď něco i začínáme.

Jedno z toho je určitě náš výčep Kabelovna, který jsme s kámoši otevřeli v Holešovicích na Dělnické. Pak jsme si ještě s jedním kámošem udělali rostlinnou kuchyň a začali jsme dělat veganské dorty. Jmenuje se to RumCake a je to vlastně první věc, kterou teď děláme. Já ti dám pak ochutnat, jestli budeš chtít.

Jsou bez lepku a bez laktózy?

Jsou bez laktózy. Počkej ještě pár dní a budeme mít i bez lepku.