Cristo na Eurovizi zazáří v haute couture bundě a outfitu z organické bavlny

Eurovize zrušila svůj loňský ročník v březnu 2020, soutěž se proto koná s ročním zpožděním. Pořadatelem je tentokrát Nizozemsko, protože vítězem posledního ročníku v roce 2019 byl nizozemský zpěvák Duncan Laurence. Většina zemí včetně Česka i letos znovu vyslala stejné zástupce jako loni, z 39 účastnických zemí jich 26 jméno soutěžícího interpreta nezměnilo. Českou republiku zastupuje Benny Cristo.

V rotterdamské aréně Ahoy, která má kapacitu pro 15 tisíc lidí, show sledovali diváci přímo na místě. Jejich počet je kvůli bezpečnosti omezen na 3 500. Další desítky milionů lidí fandí během televizních a internetových přenosů.

Z prvního semifinále postoupili Norsko, Izrael, Rusko, Ázerbájdžán, Malta, Litva, Kypr, Švédsko, Belgie a Ukrajina. V sobotním finále má jistou účast takzvaná velká pětka, tedy země, které nejvíce přispívají na Eurovizi - Velká Británie, Německo, Itálie, Španělsko a Francie. Automaticky postupuje také zástupce hostitelské země - Nizozemska.

„Samotná možnost tady být je požehnání,“ řekl Cristo stanici BBC a popsal i anabázi, která odjezdu do Nizozemska předcházela. Zpěvák samozřejmě musel mít negativní test na covid-19, ale z preventivních důvodů byl dva týdny před odjezdem v karanténě. Jeho autobus prý na cestě do Rotterdamu nestavěl ani na benzinkách, aby riziko nákazy někoho z týmu bylo co nejnižší.

Důležitou součástí vystoupení je kostým soutěžícího. Bennyho Crista oblékl Jiří Kalfař. Navrhl pro něj haute couture bundu, která vznikla ve spolupráci s výrobcem křišťálového skla Preciosa. Ručně bylo na bundu přidáno více než sto tisíc krystalů tvořící pospolu kaleidoskopický vzor.

Záda zdobí další kamínky seskládané do symbolů lásky, míru a veganství nebo hlavy pantera, společně odkazující na jednotu a svět bez týrání zvířat. Bunda vznikala několik týdnů a v součtu zabrala přes 260 hodin práce. Zbytek outfitu je vyroben z organické bavlny s důrazem na třpyt a jas.

Ben Cristovao alias Benny Cristo v haute couture bundě od Jiřího Kalfaře

„Jsem velkým fanouškem Eurovize, a když bylo oznámeno, že Benny bude reprezentovat Českou republiku, okamžitě jsem ho kontaktoval a začali jsme připravovat oblečení. Je to úžasná příležitost být součástí jednoho z největších televizních pořadů, navíc ve společnosti tak kreativního umělce, jakým Benny bezesporu je. Beru to jako šanci doslova zazářit, udělat z obývacích pokojů po celém světě večírek. Zároveň bychom rádi ukázali, že udržitelnost může být hravá a vzrušující,“ říká návrhář Jiří Kalfař.



Benny Cristo před pár dny rozvířil diskuzi na sociálních sítích. Zveřejnil snímek v černé masce s velkou červenou pusou, která připomíná blackface, tedy maskování bělochů za příslušníky černošského etnika s nabarveným obličejem, až komicky zvětšeným nosem či rty. Později vysvětlil, že chtěl poukázat na to, jak se někteří lidé chovají. Sám coby syn Češky a Angolana zažil rasistické narážky.

„Narodil jsem se v Plzni, potom jsme se odstěhovali do Prahy. Když mi byly čtyři roky, naši se rozvedli a táta, který tady vystudoval a stal se stavebním inženýrem, se vrátil do Angoly. Někdy ve školce nebo ve škole v první třídě jsem od dětí slyšel říkanku Černoušek Bubu má černou hubu. Věděl jsem od maminky, že drž hubu je sprosté a že se to nemá říkat. Tak jsem tu černou hubu bral jako něco špatného a bylo mi to líto,“ vzpomínal loni v rozhovoru pro Magazín DNES.

„Pamatuji si taky na to, jak děti kreslily obrázky černouška. Vzaly černou pastelku, pak přikreslily velkou červenou pusu a prasečí nozdry. Tak se přece kreslí černoušek. Dávaly mi tím najevo, že jsem jiný, mně to nebylo příjemné. Mami, vždyť já nejsem takhle černý a nemám tu obří pusinku a prasečí dírky, takhle přece nevypadám, říkal jsem doma,“ dodal.

20. března 2020

V rámci soutěže se na obrazovce objeví také Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá, která diváky obeznámí, jak hlasovali Češi. „Eurovizi jsem vždy vnímala jako přehlídku bezbřehosti hudebního i módního vkusu. Nevyzpytatelnost a nepředvídatelnost úspěchu je něco, co mě celý život fascinuje, a tak budu Benovi držet palce a doufat, že právě jeho osobitý styl a vkus bude mít v soutěži šanci,“ řekla modelka, která se před 15 lety stala první Češkou, jež vyhrála světové finále soutěže krásy.



Eurovize se koná každoročně už od roku 1956. Sledovanost finálového večera se odhaduje až na 200 milionů diváků. Dodnes nejslavnějším vítězem zůstává švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila s hitem Waterloo. Píseň byla v roce 2005 vybrána jako vůbec nejlepší v celé historii soutěže.



Česká republika se Eurovize poprvé zúčastnila v roce 2007, a to jako jedna z posledních zemí v Evropě. Do finále se dosud probojovali tři čeští interpreti: v roce 2016 Gabriela Gunčíková, v roce 2018 obsadil Mikolas Josef celkově šesté místo a v roce 2019 do finále postoupila kapela Lake Malawi, která nakonec skončila jedenáctá.