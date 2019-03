Affleck: Vždycky budu bývalý alkoholik, pití bylo součástí mého života

Ben Affleck ukončil loni na podzim čtyřicetidenní pobyt v léčebně a pokračuje v ambulantní léčbě. „Vůbec mi nedělá problém mluvit o alkoholismu a být pro veřejnost „tím alkoholikem“. Vždycky budu bývalý alkoholik. Pití bylo součástí mého života. Je to něco, s čím se sám musím vyrovnat. Nemusí to nijak pohltit celou mou identitu a být vším, co ve spojitosti se mnou existuje. Je to něco, na čem musím celý život pracovat,“ prohlásil herec v rozhovoru pro magazín People.

Affleck tvrdí, že život mu zachránila bývalá manželka, herečka Jennifer Garnerová. Ta loni donutila herce, který se potýká se závislostmi již od roku 2001, začít se léčit. Sama Afflecka osobně odvezla namol opilého a odulého do léčebny den poté, co si nechal do domu doručit bednu whisky.

Po návratu z léčebny šel herec do sebe, začal žít zdravě a denně běhat. Výsledkem toho je, že dnes má o více než deset kilogramů méně než minulý rok. Momentálně žije Affleck opět s televizní producentkou Lindsay Shookusovou (38). Ta se s ním loni v létě rozešla proto, že už odmítala snášet jeho alkoholismus a s ním související zanedbanost.

Téměř čtyři roky po rozchodu s Jennifer Garnerovou, s níž má tři děti, Affleck přiznal, že svou bývalou manželkou stále miluje. „Samozřejmě, je úžasná. Někdo, kdo je matkou vašich dětí, bude vždy ústřední postavou vašeho života. Doufám, že jsem docela dobrý otec. Dost se o to snažím. Mám štěstí, že děti mají úžasnou mámu. Otcové jsou pro děti však také velmi důležití. Je naší zodpovědností tu pro ně vždy být. Být rozumní, pozorní, být součástí jejich životů, řekl herec.

Jennifer Garnerová a Ben Affleck se svými třemi dětmi

Jennifer Garnerová a Ben Affleck se poznali během natáčení filmu Daredevil. Vzali se 29. června 2005 a mají spolu dcery Violet (12) a Seraphinu (9) a syna Samuela (6). Herecká dvojice rozchod oznámila v létě 2015 jen pár dní po oslavení desátého výročí svatby. Herečka podala v roce 2017 žádost o rozvod, který byl koncem roku 2018 dokončen.



Na podzim minulého roku po odchodu z léčebny Affleck poděkoval svým příznivcům a rodině za podporu během léčení. „Nedokážu ani říct, jak moc pro mě znamená podpora mé rodiny, kolegů a fanoušků. Dává mi sílu a odvahu mluvit o mé nemoci s ostatními. Boj s jakoukoliv závislostí je celoživotní a obtížný. Kvůli tomu člověk ve skutečnosti nikdy s léčbou nepřestane. Je to na plný úvazek. Bojuju za sebe a svou rodinu,“ napsal tehdy herec na Instagramu.

Zároveň přiznal, že mu pomohlo, když na sociálních sítích četl o podobných případech, jako je ten jeho. Alespoň věděl, že podobné obtíže neřeší jen on sám. „Musel jsem si připomenout, že pokud máte problém, požádání o pomoc je znakem odvahy, ne slabosti nebo selhání,“ dodal Affleck.