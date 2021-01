Ben Affleck: Párkrát jsem uklouzl, ale většinou jsem abstinent

„Začal jsem příliš pít během natáčení Ligy spravedlnosti, je to velmi těžké, postavit se tomu čelem a konfrontovat sám sebe a řešit to… Kdybyste jen tušili, kolik herců a režisérů a scenáristů bylo alkoholiky nebo mělo kompulzivní poruchu jistého druhu, chci říct, je to asi nejběžnější problém v Hollywoodu. Pracoval jsem s herci, kteří chodili na natáčení opilí! A já to nebyl. Pil jsem, ale sám doma v obýváku a tam jsem odpadl,“ svěřil se magazínu Hollywood Reporter.



A i když se v současnosti vyhýbá alkoholu už dva a půl roku, zdaleka nemá vyhráno. Roční výročí abstinence dokonce oslavil tak, že se na halloweenské party opil. „No, víte, tohle se prostě děje, je to sice uklouznutí, ale nedovolím mu, aby mě vykolejilo zpět.“



Affleck míní, že alkoholikem byl hlavně kvůli špatně nastaveným morálním hodnotám. „Buďte upřímní, buďte bezúhonní. Přijměte zodpovědnost. Pomáhejte druhým. Je to dobré nastavení věcí, které vás hodně naučí. Mně trvalo nějaký čas, než jsem to pochopil. Párkrát jsem do toho znova spadl, jako většina lidí, ale cítím se teď opravdu dobře,“ dodal bývalý manžel Jennifer Garnerové, jehož novou přítelkyní je od loňského března o 16 let mladší herecká kolegyně Ana de Armasová.