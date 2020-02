Ničeho v životě nelituji víc než rozvodu, stydím se za sebe, říká Affleck

Ben Affleck se rozhodl pro veřejné zpytování svědomí. Před dvěma roky oznámil, že se rozvádí s Jennifer Garnerovou. Manželství se rozpadlo především kvůli hercově závislosti na alkoholu. Jeho exmanželka mu však v boji s tímto démonem stále pomáhá. A on teď prohlašuje, že považuje rozvod s ní za největší chybu svého života.



„Pil jsem nejdřív relativně normálně. A to poměrně dlouhou dobu. Pak jsem však v jednu chvíli začal pít víc. Bylo to v době, kdy jsme si v mnohém nerozuměli a mé manželství se postupně začalo rozpadat. To bylo asi v roce 2015, 2016,“ popisuje Affleck.

„Mé popíjení samozřejmě vyvolalo ještě víc dalších hádek a neshod s mou ženou. Nejvíc v životě lituji právě rozvodu. Stydím se za sebe. Hanba je opravdu jedovatá věc. Na ostudě není nic pozitivního. Člověk se dusí v odporném pocitu nízkého sebevědomí a sebenenávisti,“ svěřil se herec deníku New York Times.

Ben Affleck tvrdí, že se v žádném případě nechce litovat. Z chyb se chce prý poučit a jít dál. „Pro mě obzvlášť není vůbec zdravé se příliš zabývat chybami z minulosti a opětovně se svými prohrami bičovat. Udělal jsem v životě mnoho chyb a věcí, kterých lituji. Ale člověk se musí sebrat, poučit se z toho, naučit se něco nového a pokusit se jít dál,“ dodal hollywoodský herec.

Jennifer Garnerová a Ben Affleck se poznali během natáčení filmu Daredevil. Vzali se 29. června 2005 a mají spolu dcery Violet (13) a Seraphinu (10) a syna Samuela (7). Herecká dvojice rozchod oznámila v létě 2015, jen pár dní po oslavení desátého výročí svatby. Herečka podala v roce 2017 žádost o rozvod, který byl koncem roku 2018 dokončen.



Na podzim předminulého roku, po odchodu z léčebny, Affleck poděkoval svým příznivcům a rodině za podporu během léčení. „Nedokážu ani říct, jak moc pro mě znamená podpora mé rodiny, kolegů a fanoušků. Dává mi sílu a odvahu mluvit o mé nemoci s ostatními. Boj s jakoukoli závislostí je celoživotní a obtížný. Kvůli tomu člověk ve skutečnosti nikdy s léčbou nepřestane. Je to na plný úvazek. Bojuju za sebe a svou rodinu,“ napsal tehdy herec na Instagramu.

Zároveň přiznal, že mu pomohlo, když na sociálních sítích četl o podobných případech, jako je ten jeho. Aspoň věděl, že podobné obtíže neřeší jen on sám. „Musel jsem si připomenout, že pokud máte problém, požádání o pomoc je znakem odvahy, ne slabosti nebo selhání,“ dodal Affleck.