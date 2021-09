Herec a režisér Ben Affleck hodil kostým Batmana na hřebík a vrátil se ke své ex

S kámošem v L.A.

Lásku k hraní podědil po otci, jenž se pokoušel psát divadelní hry a občas se sám věnoval herectví. Bohužel měl i sklony k alkoholismu, což po něm jeho syn zdědil také. Ale zamlada to ještě neřešil. Po rozvodu rodičů vyrůstali s bratrem Caseym v prostředí, které fandilo umění, a oba bráchové točili amatérské filmy. Občas se u nich stavil i o dva roky starší Matt Damon, s ním se však Affleck začal doopravdy přátelit až na střední škole, když zjistili, že by se herectví chtěli věnovat na plný úvazek. Společně odjeli studovat do New Yorku a pak zamířili do Los Angeles.