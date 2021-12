Kdybych se nerozvedl, pořád bych chlastal, myslí si Ben Affleck

„Zřejmě bychom si nikdy nešli úplně po krku, ale kdybych se nerozvedl, asi bych pořád chlastal. Jedním z důvodů, proč jsem kdysi začal pít, bylo to, že jsem se v manželství cítil jako v pasti,“ prohlásil devětačtyřicetiletý Ben Affleck v talkshow Howarda Sterna.

S herečkou Jennifer Garnerovou má herec tři děti. Šestnáctiletou Violet, dvanáctiletou Seraphinu a devítiletého Samuela.

„Měl jsem pocit, že od ní nemůžu odejít, protože máme spolu děti. Ale věděl jsem, že nejsem šťastný. Co jsem tedy mohl dělat? Vypil jsem láhev skotské a usnul na gauči. Ukázalo se samozřejmě, že to není řešením situace,“ popisuje Affleck.

S Jennifer Garnerovou se později rozešel. Ale s pitím pokračoval i když začal žít sám a navazoval nové vztahy. Nakonec to byla právě jeho manželka, která ho v létě 2018 odvezla osobně namol opilého a odulého do léčebny den poté, co si nechal do domu doručit bednu whisky.

Ben Affleck na cestě do léčebny, kam ho odváží Jennifer Garnerová (22. srpna 2018).

Ben Affleck přestal na čas pít. Rok abstinence však oslavil v říjnu 2019 divokým alkoholovým večírkem. Poté prohlásil, že to byl jen malý relaps, který se už nebude opakovat.

Loni uvedl, že ničeho v životě nelituje tolik jako rozvodu s Garnerovou. Hlavní příčinou partnerských hádek a následného odloučení byl hercův alkoholismus a následně i nevěra s chůvou.

Jennifer Garnerová a Ben Affleck se poznali během natáčení filmu Daredevil. Vzali se 29. června 2005. Herecká dvojice rozchod oznámila v létě 2015, jen pár dní po oslavení desátého výročí svatby. Herečka podala v roce 2017 žádost o rozvod, který byl koncem roku 2018 dokončen.

„Vůbec mi nedělá problém mluvit o alkoholismu a být pro veřejnost „tím alkoholikem“. Vždycky budu bývalý alkoholik. Pití bylo součástí mého života. Je to něco, s čím se sám musím vyrovnat. Nemusí to nijak pohltit celou mou identitu a být vším, co ve spojitosti se mnou existuje. Je to něco, na čem musím celý život pracovat,“ prohlásil Ben Affleck v jednom z rozhovorů.

Ben Affleck a Jennifer Lopezová (Benátky, 10. září 2021)

Momentálně se podle všeho drží od alkoholu dál, po boku své bývalé snoubenky Jennifer Lopezové vypadá velmi spokojeně.

Herec a zpěvačka spolu chodili už v roce 2002. V září 2003 pak zrušili svatbu jen tři dny před plánovaným termínem. V lednu 2004 se pak rozešli. Podle médií byla za rozchodem právě hercova záliba v alkoholu a časté návštěvy striptýzových klubů a kasín. Bývalí partneři se dali opět dohromady po letošním rozchodu zpěvačky se snoubencem, baseballistou Alexem Rodriguezem.

