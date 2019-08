Bývalá Disney hvězdička natočila sado-maso film pro známý web s pornem

Bella Thorne zapózovala svému příteli, italskému muzikantovi Benjaminu Mascolovi (26), nahoře bez pro sexy snímky, které herečka v neděli sdílela na svém instagramovém účtu.

Fotografie se na sociálních sítích objevily jen krátce poté, co Thorne oznámila svůj režisérský debut, kterým bude krátký film Him And Her s BDSM tématikou, natočený pro web Pornhub.

Film bude mít svou premiéru na nezávislém festivalu Oldenburg Film Festival v Německu, poté bude k zhlédnutí na již zmíněné pornografické stránce. Jeden z plakátů k filmu ukazuje sérii obrázků, na nichž přejíždí herečka jazykem po noži.

„V hlavní roli Abella Danger a Small Hands. Jsem nadšena, že mohu oznámit spolupráci s Pornhub a ukázat sex ve filmu zase z trochu jiné perspektivy,“ napsala Bella Thorne k jedné z fotek.

„K natočení tohoto filmu mě inspirovalo zamyšlení nad vztahem muže a ženy a jejich bojem o dominanci v sexu. Je zajímavé, jak moc je to podobné mnoha situacím v běžném životě, kdy usilují muži i ženy často o to samé,“ pokračuje bývalá Disney hvězdička.



Podle viceprezidenta Pornhubu Coreyho Price je film jakousi sexuálně explicitní moderní verzí příběhu Romea a Julie. „Vadí vám porno? Pokud ano, je mi lito. Ale nezatracujte ostatní kvůli tomu, že ho rádi sledují,“ dodala Bella Thorne.



VIDEO: Takto se mladá herečka Bella Thorne prezentuje na svém Instagramu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

VIDEO: Her & Him - Official Trailer - Pornhub x Bella Thorne: