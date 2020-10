Belgický král se po letech soudních pří poprvé sešel s nevlastní sestrou

Král Philippe a princezna Delphine se setkali již minulý pátek v královském paláci v bruselské čtvrti Laeken. „Bylo to vřelé setkání. Měli jsme příležitost se během dlouhého a plodného rozhovoru poznat,“ uvedli Philippe a Delphine ve společném prohlášení.

Tři hodiny podle něj mluvili o svých životech i společných zájmech. K nim patří mimo jiné výtvarné umění. Vzájemný vztah chtějí nevlastní sourozenci nadále „v rodinném kruhu rozvíjet“.



Dvaapadesátiletá Boëlová, která nyní na základě rozhodnutí soudu nese po otci příjmení de Saxe-Cobourg-Gotha a titul princezna, se před sedmi lety obrátila na soud s tvrzením, že je dcerou bývalého krále Alberta II. Uváděla, že její matka, baronka Sybille de Selys Longchampsová, měla s králem v 60. a 70. letech minulého století poměr a ona se z něj narodila. Albert byl přitom od konce 50. let ženatý a jeho manželka Paola mu v letech 1960, 1962 a 1963 porodila tři děti. Jedním z nich je současný monarcha Philippe.

Albert dlouhodobě odmítal, že by Boëlová byla jeho nemanželskou dcerou. Loni v květnu se ale na základě rozhodnutí soudu podrobil testu otcovství. Jinak by mu hrozila pokuta v přepočtu 134 tisíc korun denně do doby, než vzorek DNA poskytne. Letos v lednu pak bývalý král pod tlakem důkazů uznal, že je biologickým otcem Boëlové.



Na počátku října belgický soud rozhodl, že Boëlová je dcerou bývalého krále a může užívat titul princezna. Vzhledem k nemanželskému původu nemá ale nárok na nástupnictví na belgický trůn.

Nyní 86letý Albert II. se stal králem v roce 1993 po smrti svého staršího bratra Baudouina I. V roce 2013 abdikoval ve prospěch nejstaršího syna Philippa.