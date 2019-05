Bývalý belgický král Albert II. se podrobil testu otcovství

„Kvůli úctě, v níž justici chová, se Jeho Veličenstvo král Albert rozhodl podrobit úkonům nutným pro vypracování znaleckého posudku, které nařídil odvolací soud,“ uvedl v prohlášení právník bývalého vladaře. Na dotaz AFP potvrdil, že bývalý panovník se podrobil testu v úterý.



O uznání otcovství ze strany bývalého belgického krále usiluje Delphine Boëlová soudní cestou již od roku 2013. Nyní jednapadesátiletá sochařka tvrdí, že její matka, baronka Sybille de Selys Longchampsová, měla s králem v 60. a 70. letech minulého století poměr. Právě z tohoto vztahu se údajně v roce 1968 narodila Boëlová. Albert byl přitom od konce 50. letech ženatý.

Bývalý král Albert II., který v roce 2013 abdikoval ve prospěch svého syna Philippa, odmítá, že by byla Boëlová jeho nemanželskou dcerou. Navzdory loňskému rozhodnutí soudu se dlouho zdráhal podrobit testu otcovství. V polovině května proto soud ve snaze vymoci své rozhodnutí uložil králi pokutu pět tisíc eur (130 tisíc korun) denně do doby, než se testu podrobí.

Albert nakonec souhlasil s testem DNA až poté, co se s právníky Boëlové dohodl, že výsledky zůstanou prozatím tajné. Zveřejnit je protistrana bude moci až poté, co nejvyšší soud rozhodne o králově dovolání, které jeho právníci podali v únoru. Podle agentury AFP by přitom rozhodování soudu mohlo trvat až rok.

Bruselský odvolací soud na konci října také rozhodl, že bohatý průmyslník Jacques Böel, bývalý manžel baronky de Selys Longchampsové, není ani z biologického hlediska, ani z pohledu právního otcem Delphine Boëlové. O jeho vyloučení jako otce požádala sama umělkyně. Jen tak totiž mohla dosáhnout, aby soud nařídil bývalému králi podstoupit test otcovství.