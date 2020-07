Beckhamovi slaví výročí svatby, Victoria se celá zahalila do bílé

12:30 , aktualizováno 12:30

Dnes je to přesně 21 let, co si po dvouletém vztahu řekli své ano slavný fotbalista Manchesteru United a neméně populární členka skupiny Spice Girls. Victoria Beckamová výročí už tradičně oslavila v bílé barvě.