Jsem jak oliva, to nejlepší ze sebe vydávám pod tlakem, říká Beata Rajská

Vypadá to, že letošní sněhová nadílka ještě úplně nekončí. Máte pro tento případ stále připravené běžky?

Mám. Vy určitě narážíte na moji novou aktivitu. (smích) Letos bylo na Vysočině ještě více sněhu než obvykle a všude kolem byli běžkaři. No a vzhledem k tomu, že vše je tak nějak jinak a nedá se na svahy, vzpomněla jsem si na můj „self slib“, který jsem si dala před dvěma lety. Díky klukům od biatlonu, kteří mě vyhecovali postavit se po 25 letech na běžky a vzít k tomu ještě malorážku.

Bylo to příšerné klouzání! Sehnala jsem si běžky a po letech jsem se znova připravila na běh na lyžích. Ale pozor! Ne na ledajaký. Já si pro začátek vytvořila stopu, okruh na zahradě. Tam a zpět. Tím pádem jsem dělala show jen sousedům a ne celé vesnici. Ale díky tomu jsem inspirovala nejdřív snachu Lucku, která dopoledne dělala zahradní okruh, a odpoledne měl lyže už i syn a kroužili po Vysočině spolu. Myslím, že příští rok bychom mohli běžkovat všichni.

Co jiného ještě děláte pro svou kondici?

Jsem typ, který posilovny nemusí, ale našla jsem si zálibu v rychlé chůzi. Teď, když bydlíme na vesnici, obuji boty a denně dám svých šest a půl vesnických kilometrů. Je to skvělý relax i čištění hlavy. Takovou chůzi mám nejraději v teple, ale letos to zatím moc nejde. Jinak je to u mě víc o nedisciplíně, ale když je nejhůř a pasy sukní se z pasu posouvají výš, přibrzdím s večeřením ve stylu „luxování“ čehokoliv.

Oděvní průmysl hodně poznamenala už rok trvající pandemie. Jak se opatření a restrikce dotkly vás konkrétně?

Ani nevím, jestli o tom chci mluvit. Dotklo se nás to všech. Nás zavřeli, takže už pár měsíců je v butiku jen občasná kancelář, nebo prostor k focení. Ale vymýšlím. Stále vymýšlím a řídím se citátem, nevím, kde jsem ho slyšela, Kdo se nezastaví, nezamrzne. Takže běžím dál. Hýbu se, vymýšlím a příležitostně píšu pokračování knihy Ústřižky Beaty Rajské.

Beata Rajská

Jedna z vašich posledních kolekcí nesla název Delirium. Přineslo vám období covidu nějakou novou inspiraci k tvorbě?

Určitě. V květnu vyjdeme s novou řadou nové casual značky. Nemůžu přece chtít, aby si ženy a holky v současné době pořizovaly byznys šaty nebo velkou večerní. Změna lifestylu tak pro mě byla velká výzva. Pamatuji si na dva telefonáty z března loňského roku, kdy jsme byli pracovně v Indii. Vraceli jsme se těsně na začátku prvního lockdownu a já nevěděla, do čeho se vracím. Jeden byl manželovi, druhý kolegyni, a u obou jsem brečela. Nevěděla jsem, co budeme dělat. Po návratu a karanténě jsem ale ožila a potvrdilo se mi, že jsem jak oliva – to nejlepší ze sebe vydávám pod tlakem. Takže nejen nová kolekce, ale i nová značka.

Co nového jste se za poslední rok o sobě dozvěděla?

No právě to, že mě práce čím dál víc baví. Možná je to tím, jak si uvědomuji, že mi utíká čas aktivního života. Smutné, ale pravdivé.

Jste magistrou filozofie na bratislavské univerzitě. Prošla jste si někdy těžkými časy natolik, že jste uvažovala věnovat se něčemu úplně jinému než je móda? Například tomu, co jste vystudovala?

Asi ne. Možná bych se uživila i jinými věcmi, ale já jsem šťastná takhle.

Beata Rajská

Jaká je dnes vaše osobní filozofie?

Toho je. Ale zmíním třeba to, co dnes říkám našim dětem, hlavně holkám, když se kvůli něčemu trápí. Když mají pocit, že okolí nereaguje tak, jak by očekávaly. Radím jim: Berte každého takového, jaký je, a tak k němu přistupujte. Život se vám tím strašně zjednoduší. Někdo je veselý, jiný morous, chytrý, závistivý, přející nebo nepřející… Fajn. Takový je svět, a my lidé jsme různí.

Vzpomenete si na svůj úplně první kousek oblečení, který jste vytvořila? Máte ho dodnes schovaný?

Vzpomenu. Když opomenu sukni z ustřihnutých maminčiných šatů v 5. třídě, tak v 8. třídě to už mělo štábní kulturu. Kalhoty džínového střihu z ručně tkaného lněného prostěradla i s kapsami. Byla jsem za hvězdu. Ale schované je nemám. Třídím. Co nenosím, jde dál.

Co bylo, nebo dodnes je nejúspěšnějším modelem značky Beata Rajská všech dob?

Kabáty. Moje zákaznice mají kabáty ve skříni i 15 let. Žádná fast fashion. A důkazem toho je i to, že zrovna včera jsem dostala fotku třináctileté holčičky v košilových šatech od tety, které jsme jí kdysi dávno šily. Ale myslím, že kromě kabátů jsou to i naše sukně do sedla, které zbožňují všechny moje klientky. My jim říkáme paprika, protože první taková byla s motivem paprik. Ale pak je před čtyřmi lety jedna klientka nazvala antiaging sukně, a tak nesou název antiaging.

Beata Rajská

Do společnosti nosíte výhradně své oblečení.

Ano, nosím výhradně své oblečení, a to nejen do společnosti. Jsem totiž sama sobě reklamou a bylo by smutné, kdybych svým modelům nevěřila. Zbožňuji je. Ale díky tomu, že jsem teď využívala více sportovního oblečení, začal mi chybět casual, a proto jsme se vrhly na novou značku Beaty Rajské, a to Beata Paradise. Vydržte! Ukážu. Zatím jsou ale reakce více než skvělé.

Se svou tvorbou jste prorazila i na zahraniční trhy.

Poslední prezentaci jsme měli v indické Bombaji. Bombay Times Fashion Week jsme absolvovali s českými skláři, a díky tomu teď připravujeme se sklárnou Pačinek Glass objekt související s novou kolekcí. A těsně před Bombají to byla Moskva. Jednalo se o prezentaci pro mezinárodní skupinu manželek velvyslanců z celého světa takzvaného The International Women’s Club (IWC) of Moscow. Obě akce, jak v Moskvě, tak v Bombaji, mě nabily obrovskou energií, ze které jsem čerpala ještě hodně dlouho.

Co byste si na sebe nikdy nevzala?

Nikdy neříkej nikdy. Ale protože jsem krendencová ramena nosila kolem maturity, nemusím trendy osmdesátek. Neodsuzuji je. Ale já je už zažila. Potlačují ženskost. Děkuji, nemusím.

Jaký máte názor na módní policiiv médiích?

Když máte nastudované stovky designérských knih, víte, jak se píše pozitivní i negativní kritika, protože jste to studovala, máte oči a znáte vztahy. Víte, někdo umí a někdo se jen staví do pozice, že umí. Stačí? (smích)

Beata Rajská

Jak funguje spolupráce se stálými zákaznicemi? Jsou mezi nimi i takové, které oblékají vaší značku od jejího vzniku?

Mám, mám, mám. A nedám! (smích) Ale vážně. Dnes jsou to moje kamarádky, ale neuzurpuji je. Pokud chtějí vyzkoušet oblečení od jiného designéra nebo značky, je to v pořádku.

Tvoříte výhradně ženskou módu, přestože máte doma tři muže. Opravdu váš manžel ani synové od vás žádný kousek oblečení nemají?

Nemají, ale byly doby, kdy měli. Ale stejně jako oční lékař netrhá mandle, tak i technologie dámského oděvu je úplně jiná než technologie toho pánského.

Letos slaví vaše značka dvacetileté výročí. Co jste jí dala k narozeninám?

Právě tu dynamickou a moderní tvář v podobě nové značky Beata Paradise.

A příští rok slavíte významné životní jubileum vy. Jaký dárek by vás potěšil nejvíc?

Ten největší, na který denně myslím a prosím o něj. Zdraví mně a mým blízkým. Se vším ostatním se poperu.