Člověk o sobě musí umět pochybovat, říká hvězda seriálu Pan profesor

Pro diváky jste neokoukaná tvář, přitom v herecké branži nejste žádný nováček.

Ano, moc jsem totiž netočila. Čekala jsem na příležitost, která se mi naskytne. Ale vystudovala jsem činohru na DAMU a potom jsem hned odešla na rok do angažmá v Jihočeském divadle. Následně jsem dostala nabídku do Městských divadel pražských, kde jsem dodnes. Na dva roky jsem si ale ještě „odskočila“ na mateřskou dovolenou. Nyní se vracím do hereckého života. Zkouším v divadle a natáčím seriál Pan profesor.

Podle mě už není nemožné skloubit dítě s prací. Na druhou stranu ale vnímám, že je na ženy vyvíjen ohromný tlak. Spousta holek si proto dítě rozmýšlí. Beáta Kaňoková herečka