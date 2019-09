Na roli Batmana jsem prý už starý, posteskl si Ventimiglia z Gilmorek

„Ucházel jsem se o roli Batmana v novém filmu. Už jsem se viděl jako maskovaný netopýří muž... Lidé z Warner Brothers si mě tak však nedokázali představit. Jsi příliš starý, řekli mi na rovinu,“ svěřil se americký herec Milo Ventimiglia v rozhovoru pro pořad Entertainment Tonight.

Batmana si nakonec zahraje o devět let mladší britský herec Robert Pattinson (33). Ventimiglia tvrdí, že ho to příliš netrápí. „Popravdě si myslím, že bych byl lepším Brucem Waynem, ale vem to čert. I tak mám dost jiné práce a závazků,“ řekl.

Sám je prý velkým fanouškem Batmana a chápe, že producenti hledali herce, který může se svou postavou dobře zestárnout. „Pattinson je skvělý herec. Moc se těším, až přijde film v červnu příštího roku do kin. Nemohu se dočkat,“ dodal.

Milo Ventimiglia se prý již ve svých osmi letech rozhodl, že jednou získá Oscara. Začínal u divadla, hrál ve filmech Nejlepší je to na sněhu, Rocky Balboa, Patologie, Polibek prokleté duše, Grace, kněžna monacká nebo Divoká karta. Proslavil se ale také seriály Gilmorova děvčata, Hrdinové a kritiky i diváky oceňovaným počinem Tohle jsme my, ze kterého se vyklubal překvapivý seriálový hit, jehož čtvrtá řada startuje letos 24. září.

VIDEO: Novým Batmanem bude Robert Pattinson: