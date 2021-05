Nejvyšší pokuta za vulgarity na kurtu? Přes tisíc dolarů, přiznala Strýcová

„Byla jsem v Austrálii, v karanténě, nesměla jsem ani ven. Bylo to zvláštní, nebylo mi nejlépe, neměla jsem tam partnera. Musela jsem počkat, až se vzbudí, takže jako první to věděl můj trenér. Zavolala jsem pak partnerovi, byl šťastný. Hrát dva a půl turnaje ale bylo těžší,“ vzpomínala nastávající maminka na okamžik, kdy se dozvěděla, že pod srdcem nosí své první dítě.

Spolu s radostí z dítěte ale přišly i bolestivé myšlenky, které souvisí s její profesionální kariérou. „Samozřejmě to je konec s tenisem. Není mi pětadvacet, abych se mohla vrátit. Myšlenka na konec byla hned. Ale měla jsem před sebou Australian Open, chtěla jsem se soustředit na ten turnaj, ale pak to přišlo. Vzpomínky, myšlenky, strach,“ přiznala.

„Není to jednoduché, tenis byl celý můj život, moje láska, jediné, co jsem uměla, a myslím si, že jsem to uměla dobře. A najednou zničehonic konec. Musela jsem si na to zvyknout a s tou myšlenkou se poprat,“ sdělila.

Strýcová také prozradila, že její partner Petr Matějček před jejím vařením preferuje donášku z restaurace. „Přítel jí doma. Ale je blbé, že si chce často objednávat. Já vařím strašně moc ráda, ale nejde mi to. Receptů se držím jen tak zhruba a přidávám si a ubírám podle sebe a pak to tak dopadá,“ směje se.



A jakou největší pokutu dostala Barbora Strýcová za své vulgarity při hře? „Na grandslamech jsou to dost vysoké částky. Ono se mi to tak vždycky postupně střádalo na tom turnaji... Nejvyšší pokuta byla asi kolem 1 500 dolarů. Nebylo to však jen za použitá slova. Ale i občasné hození raketou, vystřelení a podobně. Zkrátka takový mix všeho, co by se na kurtu nemělo dělat,“ popisuje.

„Zvláštní je, že nejhodnější jsem byla vždycky na Wimbledonu. ‚Sakra‘ bylo snad nejhorší slovo, které jsem tam kdy použila. U nás ve vztahu s Petrem je to také spíš Wimbledon. Tedy snažím se. I když někdy je to spíš US Open. Doma se ale nikdy nedostanu do takové fáze zuřivosti, jako na kurtu,“ dodala bývalá tenistka.