Přerovnala jsem si hodnoty a začala si víc vážit peněz, říká Mottlová

„Kromě výdělku to beru jako možnost uplatnění. Nejhorší je sedět doma. Je to špatné na psychiku i na tloušťku. Vím, jak by to se mnou dopadlo, protože když se nudím, hodně jím. Ta divná doba mi celkově dala hodně. Přerovnala jsem si hodnoty a začala si víc vážit peněz,“ řekla herečka pro Magazín DNES.

Dodala, že se z každé situace snaží vytěžit maximum dobrého. Ale už neplánuje, aby nebyla zklamaná. Samozřejmě se těší, až se otevřou divadla. Ale nechce se těšit moc, protože neví, co bude. Naučila se prý žít tady a teď.

„Ve Strašnickém divadle hraju ve hrách Tři letušky v Paříži a Stará láska nerezaví, v Gongu v přestaveních Natěrač, Příště ho zabiju sám a Do pyžam,“ vyjmenovala hry, v nichž účinkuje.

„Už jsem všechno musel vidět třikrát.,“ pochlubil se její přítel Josef Kůrka, který během nouzového stavu také brigádničil, ale v zastavárně.

„To ti neuškodí. Naposledy jsi byl v divadle na Hurvínkovi, když ti bylo sedm,“ dobírala si ho herečka.

Hereččin partner Josef Kůrka je model a fitness trenér. Ještě před tím pracoval jako vězeňský dozorce, což se ovšem změnilo, když v roce 2016 vyhrál soutěž Muž roku.

„Už dřív jsem přemýšlel o změně a ta soutěž byla impulzem. Dostal jsem se do povědomí lidí, získal jsem menší role v několika seriálech. Život se mi změnil hodně, ale první dva roky po vítězství nebyly snadné. Trvalo to, než začaly chodit nabídky,“ přiznal.

„Samotným modelingem se u nás neuživíte, což platí i pro hodně známá jména a týká se to i žen. I nejznámější české modelky se živí reklamami, spoluprací na Instagramu nebo mají ještě jiná zaměstnání. U mužů to platí obzvlášť. Je nutné si dlouho budovat jméno, mít štěstí a potkat zajímavé lidi. Mně se to trošku podařilo, myslím si, že v branži už je moje jméno známé, ale nechci, aby to působilo, že si teď hraju na nějakou celebritu,“ dodal Kůrka.