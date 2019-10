Prsa mám přírodní a ráda se jimi pochlubím, říká Barbora Mottlová

„Název ‚Udělej mi to‘ jsem nevymyslela já, ale Honza Pokáč Pokorný, který to složil a napsal. Je to chytlavé a člověk si hned myslí, kdoví o co půjde a ono je to přitom ve výsledku spíše o té žárovce a ledničce. Klip je vyzývavý a je nutno ho brát s nadhledem. Je to velká nadsázka. Ne všichni to však pochopili. Neberu se vážně, na rozdíl od spousty umělců tady u nás v Čechách,“ říká Barbora Mottlová v pořadu Drive.

V textu písně se zpěvačka opírá do zlatokopek, které ke všemu v životě potřebují muže. „Nemyslela jsem to cíleně, že bych se chtěla někoho dotknout nebo někoho urazit, to vůbec ne. Obdivuji ženské, které si umí takhle chlapa obmotat, zblbnout ho a připravit o všechno. Já jsem si vždycky všechno vykopala sama. A taky je to fajn,“ míní.

Ve videoklipu k Udělej mi to se diváci dočkají také partnera zpěvačky, Muže roku 2016 Josefa Kůrky, herce Karla Zimy a psa Chica, kterého nechala Mottlová kvůli natáčení obarvit narůžovo. Na ulici ji proto lidé častují nemilými výroky. „Ptají se mě, zda mi pes spadl do míchačky a podobně. Ta barva je kvalitní a určená pro psy. Je z Japonska, kde se psi barví naprosto běžně. Jen lidi, kterým chybí nadhled a jsou asi v životě nešťastní, mají potřebu podobných vyjádření,“ myslí si.

Od kritiků Mottlová často slyší, že je jen další Poláková nebo Kohoutová. „Myslím si, že holky to mají trochu jinak. Zbožňuji je a jsou skvělé. Ale jsou pro mě spíše takové klučičí. Já cílím více na svůj sex appeal a ženskost. Jsem samozvaná sexbomba, tak ať to má ty ženské tvary,“ říká.



Na sociálních sítích píší zpěvačce někteří uživatelé, že na svém profilu až příliš prezentuje své vnady a „kupuje“ si tak fanoušky. „Prsa mám přírodní a ráda se jimi pochlubím. Spousta žen má dnes silikony. V budoucnu mě to určitě také nemine, proč ne. Sama vidím, že to lidi zajímá. Nejen muže, ale i ženy, které fotky lajkují, komentují a chválí. I já sama se ráda podívám na pěkná prsa. Všichni by o sebe měli pečovat. Nikdo se asi nechce koukat na otylého chlupatého chlapa nebo ženskou, kteří se o sebe nestarají. Každý máme ve vínku něco a s tím musíme prorazit,“ vysvětluje Mottlová.

Podle zpěvačky je to v Česku tak, že spousta lidí nechce sama se sebou nic dělat, ale rádi vše zkazí ostatním. „Nedávno jsem viděla obrázek, na kterém jsou v televizi krásné dívky v soutěži Miss. U toho sedí tlustý opilec a říká: ‚Jéžiš, ta má ale velkej nos‘. Myslím si, že to je přesně to naše češství. U nás to funguje tak, že čím více máš hejtrů, tím jsi populárnější. Takže je to vlastně všechno v pořádku. Závist si musíš zasloužit,“ dodává.

VIDEO: Barbora Mottlova - Udělej mi to: