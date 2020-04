Nesedím doma na zadku, dělám teď za kasou, říká herečka Bára Mottlová

„Tak jo, tady to je. Ze dne na den jsem přišla o veškerou práci jako velká spousta lidí kolem mě. Beru situaci takovou, jaká je, a vycházím z ní. Nedá se nic dělat. Nebrečím. Nesedím doma na zadku a nečekám, až dojdou peníze,“ napsala Barbora Mottlová v pondělí v příspěvku na Instagramu.



„Nenechám se od nikoho vyživovat, a když mám zdravé nohy a ruce, nebudu si ani půjčovat, abych si mohla doma válet šunky. Nájem ani žvanec se samy nezaplatí. Už druhý týden dělám v sámošce na pokladně,“ přiznala herečka u fotografie v pracovním.

„Díky tomu mám dobrý pocit z odvedené práce, učím se novým věcem a hlavně, poznala jsem super partu lidí. Jsem vděčná za to, co mám, a co díky téhle divnodobě poznávám. Lidi, mějte se rádi,“ dodala Mottlová s hashtagy láska, vděčnost, pokora, práce šlechtí.

Nezahálet se rozhodla například také Simona Tydlitátová, přední houslistka z orchestru Collegium 1704 a zakládající členka souboru Musica Florea. Ta nastoupila pro změnu v jedné z pražských poboček obchodního řetězce Lidl.