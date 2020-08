Křížková už má náhradu za kolegyni Lekešovou. Je to sporťačka Černošková

Diváci vás znají především jako sportovní moderátorku, nyní vás čeká změna. Co vás lákalo na moderování pořadu Sama doma? Tolik adrenalinu a napětí jako u sportu si u lifestylových rozhovorů přeci jen neužijete.

Naopak myslím, že adrenalinu bude za hodinu a půl živého vysílání až až. Moc se na to těším. Na Sama doma mě totiž lákalo právě to. Improvizace před kamerou si u Branek Bodů Vteřin moc neužiji, zpravodajství je přece jen jiná disciplína.

Vystudovala jste obor historie-filosofie, zároveň jste strávila několik let na právnické fakultě, nyní se profesně věnujete sportu. To je dost široký rozptyl zájmů. Těšíte se v novém pořadu na setkání s inspirativními lidmi z různých odvětví?

Přesně to je hlavním důvodem, proč mě nabídka lákala. Do Sama doma chodí zajímaví hosté z mnoha oborů a je mou povinností jejich práci nastudovat a v tématech se orientovat. Jsem nadšená, že moje celoživotní zvědavost a touha dozvídat se nové věci má teď oficiální rozměr.

Sportu se budete v televizi věnovat i nadále. Jak to půjde nakombinovat? Nebo vám tato dynamičnost a rozmanitost naopak vyhovuje?

Miluji to. Když se chvíli věnuji sportu a chvíli zase jiným tématům, mám pak do práce daleko větší chuť. Můj šéf vnímá, že je to pro mě příležitost zase se někam posunout, k úspěchu mi pogratuloval a já jsem za to vděčná. V redakci sportu pracuji šestnáct let a pořád mě to baví. Navíc syn měl v červnu tři roky, po prázdninách půjde do školky, tak ten volnější program dobře využiji.

Napadlo vás někdy v minulosti, že byste mohla moderovat Sama doma?

Vlastně ne, protože ten pořad beru jako relax a nepředstavovala jsem si, že by to mohla být někdy i práce. Je fakt, že znělku znají i naše tři děti a dokážou ji zazpívat. Když jsem se jednou z legrace zeptala, jestli zvládnou i znělku Branek Bodů Vteřin, která je téměř neměnná od roku 1956, uměla ji jen nejstarší Elenka. Budu je muset dovzdělat.

Co se vám na pořadu líbí? Jaká témata vám budou nejbližší?

Líbí se mi celkově. Je to příjemný pořad se zajímavými hosty. Když se na něj člověk dívá, opravdu se něco dozví. Navíc takovou nenásilnou formou. Já ho sledovala vždycky na mateřské, a když mám čas, zapínám si ho pořád. Vím, že to bude znít asi zvláštně, ale fakt se těším na všechna témata.

Barbora Černošková

Jak vůbec k nabídce na moderování došlo a přijala jste ji ihned, nebo jste ji musela zvažovat?

V květnu mi zazvonil telefon, jestli bych nechtěla přijít na konkurz. Zajímalo mě, jak se do takového pořadu vybírají nové moderátorky, tak jsem šla a byl to super zážitek. Jen když jsem náhodou zahlédla v maskérně seznam uchazeček, připadalo mi takřka nemožné, že bych mohla uspět. Ale podařilo se. Musela jsem pak řešit s panem ředitelem, jestli půjde nová práce skloubit i s tou stávající, nebo jestli se budu muset rozhodovat. Jsem ráda, že to klaplo, jak jsem si přála.

Budete moderovat ve dvojici s Lucií Křížkovou, už jste se viděly a zkusily si spolupráci? Jak vám to půjde?

Viděly jsme se párkrát, když jsem byla v Sama doma jako host. A Lucka byla i součástí konkurzu, protože šlo o modelové vysílání ve dvojici. S Luckou a taky Janou Havrdovou. Obě byly moc milé. Lucku z obrazovky znám už roky, pamatuji si, že jsem jí fandila, když jako sportovkyně vyhrála Miss ČR. Paradoxně jsem víc znala jejího manžela Davida, který je vynikající jachtař a působil i jako olympijský expert České televize.

Přijdou spolu s vámi nějaké další změny ve formátu pořadu, který v září zahájí 23. sezonu?

Zatím o nich všechno nevím, budeme mít ještě porady. Ale to nejdůležitější určitě zůstane. Že to bude fajn pořad, na který se budou lidi rádi dívat. Snad k tomu taky trochu přispěji.