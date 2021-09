Natáčely jsme s Bradem Pittem. Tenkrát nás nezajímal, říkají dvojčata Černá

Lucie Černá nejen o výhodách dvojčat

Komu říkáte letci?

Klukům, kteří poletují mezi námi, a když jim to u jedné nevyjde, okamžitě jdou za tou druhou. Myslí si, že si to neřekneme. Je to humorné. Kdykoli se nějaký takový vyskytne, říkáme: Aha, pozor, další letec.

Co často slyšíte?

Která z vás je kopie a která originál? To je nejhorší věta. Slyšely jsme ji tolikrát, že už ji můj mozek pokaždé automaticky vyselektuje. Jinak to není tak hrozné. Už si totiž nejsme tak podobné jako dřív, do patnácti let jsme si byly podobné opravdu hodně.

Kdy je výhodou mít dvojče?

Když někdo shání dvojčata s hereckými zkušenostmi, protože takových, která se odmala věnují herectví, moc není. Častěji si ale konkurujeme. Při castingu na reklamy do zahraničí si obvykle vyberou do užšího kola jen jednu z nás.

Nakolik spolupracujete?

Jsme soutěživé, ale vzájemně si to přejeme. Samozřejmě se na castingu snažíme být každá sama za sebe, ale zároveň si říkáme, ať uspěje aspoň jedna z nás. Než jsem odjela do Švýcarska, sestra studovala v Anglii a já tady točila docela dost. Když jsem byla ve Švýcarsku, točila zas víc Bára.

Lucie Černá Nyní je vidět v novém filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Jinak má za sebou reklamy, hudební videoklipy i seriály, a to nejen české. Se sestrou si zahrály v zahraniční sérii Mušketýři, natočené pro BBC. Hrála princeznu ve vánoční pohádce Pravý rytíř, měla i menší role v dalších filmech včetně francouzského hororu Urban Jungle.

V čem se odlišujete?

Ráda lezu po skalách, hraju beach volejbal. Sestra si jde raději zaběhat nebo se věnuje keramice. Když jsme šly každá na jinou školu, naše zájmy se vydaly trochu jiným směrem, ale myslím, že je to tak v pořádku.

Jaké jste měly dětství?

Denně jsme s kamarády lítaly za barákem. Nebavily nás barbíny, ale spíš auta a špionážní hry. A bavilo nás se spolu prát.

Jaká byla vaše první reklama?

Poprvé jsme byly na castingu ve dvanácti, vyhrály jsme reklamu na japonského operátora. Natáčely jsme ji jako dvojčata s Bradem Pittem. V tom věku nás moc nezajímal. Později jsem si uvědomila, že kdyby se mi to přihodilo teď, byla bych poněkud nervózní.

Co říkáte na box?

Boxovat jsem chtěla už dřív. Nakonec jsem dostala čtrnáct lekcí díky filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Hraju studentku policejní akademie, která se snaží svést učitele.

V čem jste získala vzdělání?

V červnu jsem se vrátila ze Švýcarska, kde jsem byla v rámci Erasmu, teď chci dokončit magisterské studium v oboru mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Nevybrala jsem si herectví, protože jsem hledala něco, kde uplatním jazyky. Umím anglicky a francouzsky, chci se učit německy.

Barbora Černá o lumpárnách a pubertě

Jaké lumpárny jste dělaly?

Samozřejmě jsme se vyměňovaly v lavicích a chodily jedna místo druhé na zkoušení. Bavilo nás dělat takové blbosti. Jako děti jsme si byly podobné hodně. Později se ta podoba začala vytrácet a lidi nás už často berou spíš jako ségry než dvojčata.

Barbora Černá Objevila se v několika českých seriálech, ale taky například v americko-francouzské sérii Bez hranic. Uváděla dětský naučný televizní pořad, společně se sestrou Lucií hrála ve filmech Něžné vlny a Lehká jako dech. Známá se v poslední době stala díky jedné z hlavních rolí v seriálu Anatomie života, kde hraje zdravotní sestřičku Emu Zárubovou.

Jaké jsou pitomé věty o dvojčatech?

Například: Vždyť je to jedno, která je která, když jste stejné. Taky dobrá je tahle: Když to udělala Lucka, proč jsi to neudělala i ty? Když někdo vidí dva stejné lidi, neuvědomuje si, že jde o dva normální sourozence, z nichž každý má svůj život. Často prohodí něco, co se mu zdá vtipné, ale nenapadne ho, že pro nás je to už dost ohrané.

Proč je dobré mít dvojče?

Když to uchopíte správně a nevnímáte dvojče jako někoho, s kým se pořád musíte o něco dělit, je to dar. Považuju za dobré říkat si věci na rovinu. My to umíme. Je skvělé mít životního parťáka.

V čem jste se změnily?

V pubertě jsme se snadněji pohádaly. Teď se vidíme mnohem míň, tak si čas spolu chceme užít. Ale už máme každá svůj život, což se samozřejmě na našem vztahu projevuje.

Proč jste byla v Británii?

Jedna cesta vlakem z Lovosic do Prahy mě přivedla na myšlenku studovat v zahraničí. Kamarád mi tehdy vyprávěl, jak je to jednoduché. Za pár měsíců jsem měla domluvené, že nastoupím rovnou do třeťáku na univerzitě v Derby. Předtím jsem studovala žurnalistiku v Praze a získala titul diplomovaný specialista. V Derby jsem si udělala bakaláře v žurnalistice a magisterské studium v oboru nakladatelství.

Jak vám šla angličtina?

Těžce. Slyšela jsem, že jsem blázen, když jdu rovnou do třeťáku a navíc v angličtině. Že to nezvládnu. Tak jsem se zatvrdila, že to na truc zvládnout musím. Ale byla to dřina. Chvílemi jsem si myslela, že měli pravdu, když mi nevěřili. První rok jsem ležela v učení, hlavně v akademické angličtině. Hodně mi pomohli tamní profesoři, kteří nekřičí, ale říkají: Ty to zvládneš. No tak jsem to nakonec zvládla.

Které jazyky ovládáte?

Angličtina je v pohodě. Maturovala jsem z francouzštiny, ale už ji několik let nepoužívám. Teď se chystám na kurzy španělštiny. Jazyky mě baví a zajímají i kvůli herectví.

Co děláte ráda v létě?

Vždycky mám potřebu ochutnávat jiná jídla, vařit jinak, experimentovat. Ráda běhám, chodím do lesa a čtu si v přírodě. No a klasika – jsem ráda s rodinou a s kamarády.