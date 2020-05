Rodiče Ashyi, který se léčil v Česku, se rozešli. Kvůli víře a koronaviru

Kingová žije v Costa del Sol ve španělské Andalusii a její manžel i s dětmi zůstal v anglickém městě Milton Keynes. Za důvod konce jejího třicetiletého manželství označila mimo jiné Brettovu víru, který je stoupencem Svědků Jehovových. Podle nich má muž jako hlava rodiny konečnou autoritu. Po vyléčení syna byl navíc její muž posedlý představou, že se rakovina chlapci vrátí.

„Brett vše kontroluje, chce to dělat podle sebe, včetně nakupování. Rozhoduje o tom, co jíme, kolik, kdy a kde děti jedí. Nemohla jsem nic říct,“ řekla sedminásobná matka pro britský list Daily Mail.

„Byli jsme šťastní, dokud se do toho nezapletla víra. Když Ashya onemocněl, drželi jsem spolu jako rodina a ujistili jsme se, že pro něj zajistíme nejlepší léčbu. Ale byl to hlavně dominantní Brett, který rozhodoval o tom, co uděláme a kam jsme jeli. Většinou jsem jen seděla v pozadí a nechala ho mluvit, i v médiích,“ prohlásila.

Když se Naghmeh Kingová ohlédne zpátky, uvědomuje si, že jejich manželství mělo problémy. K jeho konci přispěla také pandemie koronaviru. Brett King a jejich tři nejstarší děti ve věku od 20 do 29 let jsou totiž přesvědčeni, že současná situace je předzvěstí konce světa.

„Myslí si, že je to velký mor, který Bůh prorokoval, a budou spaseni, pouze pokud bude jejich víra v Jehovu dostatečně silná. Děti se bojí a jsou vystrašené, jejich otec je přísný. Udělejte toto, udělejte tamto, neustále si umývají ruce, modlí se před každým jídlem a opakují modlitby s ním každou noc před spaním,“ řekla Kingová s tím, že to už nemohla vydržet a začátkem března se i přes zákaz cestování vydala do Španělska.

15. září 2015

Naghmeh Kingová, která pochází z Íránu a za Bretta se provdala v roce 1989, když jí bylo 19 let, promluvila také o pokrocích, které malý Ashya dělá. „Sám vyjde po schodech nahoru, ale když chce sejít, musí si sednout. Zatím nemůže správně psát, třese se mu ruka, ale začíná číst a počítat. Má se dobře,“ uvedla.

Boj o léčbu se změnil v únos

Cestě Ashyi do Prahy předcházely v roce 2014 dramatické události. Chlapce původně léčili v Británii, ale jeho rodiče Brett a Naghemeh Kingovi chtěli léčbu, kterou britské zdravotnictví podle nich nebylo s to nabídnout. Syna proto koncem srpna bez vědomí lékařů z nemocnice odvezli. Británie manžele podezírala ze zanedbání péče a vydala na ně zatykač.

Manžele nakonec zadržela policie ve Španělsku, kam se prý rodina vydala proto, aby prodejem své rekreační nemovitosti získala peníze na speciální protonové léčení. Manželé skončili na několik dnů ve vazbě a Ashya v nemocnici v Malaze.

9. září 2014

Rodiče byli na svobodu propuštěni poté, co britské úřady pod tlakem veřejného mínění stáhly mezinárodní zatykač. Kingovi se již v srpnu 2014 obrátili na pražské Protonové centrum, které souhlasilo s tím, že Ashyu přijme. Britský soud pak povolil převoz pětiletého Brita do České republiky. Britská zdravotní pojišťovna zákrok zpětně proplatila.

Chlapec podstoupil úspěšnou léčbu a podle jeho otce Ashya v minulých letech pravidelně každé čtyři měsíce podstupoval vyšetření na soukromé klinice ve Španělsku. Lékaři rodinu před dvěma lety ubezpečili, že se rakovina nevrací a chlapec je vyléčen.