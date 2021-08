Myji si denně jen podpaží a rozkrok, mýdlo téměř nepoužíváme, říká Kutcher

„Mýdlo zbavuje pokožku přirozené ochrany. Myji si denně jen podpaží a rozkrok. Nikdy nic jiného. Také mám tendenci si opláchnout po sportování obličej, abych smyl pot,“ řekl třiačtyřicetiletý Ashton Kutcher v podcastu Armchair Expert amerického herce a komika Daxe Sheparda.



Jeho manželka Mila Kunisová (37) to prý s používáním sprchy také moc nepřehání. „Dvakrát denně si myji obličej. Jinak podle potřeby. Vyrůstala jsem na Ukrajině a neměli jsme horkou vodu. Takže ani tehdy jsem se moc nesprchovala,“ vysvětlila herečka překvapenému moderátorovi.

Podobně to mají, co se týká mytí a hygieny, nastavené i obě děti herců, šestiletá Wyatt a čtyřletý Dimitri. „Jako miminka jsem je nikdy nekoupala,“ přiznává Kunisová. „Teď, když jsou starší, máme v tom takový svůj vlastní systém. Myjeme děti jen tehdy, když jsou viditelně špinavé. Jinak to podle nás nemá smysl,“ dodává Kutcher.



Manželé se před dvěma lety svěřili s tím, že neuvažují o založení rodinného svěřenského fondu, ze kterého by jejich děti mohly v budoucnu neomezeně čerpat finance. Herci, kteří patří mezi největší a nejbohatší hollywoodské hvězdy, prý raději věnují většinu svých peněz na charitu.

Mila Kunisová v roce 2017 v jednom z rozhovorů prozradila, že zavedli v rodině pravidlo nedávat si o Vánocích vůbec dárky.



Herci se vzali v roce 2015. Snubní prsteny v hodnotě dvou tisíc korun pořídili na internetovém tržišti.

Majetek samotného Kutchera se odhaduje v přepočtu na téměř pět miliard korun, jeho manželka si během své filmové kariéry přišla na miliardu a půl korun.