Juddová, která obvinila Weinsteina z obtěžování, nyní brání potraty

Některé státy USA zvažují, že zavedou novou legislativu, podle níž bude vykonání potratu nezákonné, když bude slyšet tlukot srdce plodu. to odpovídá zhruba šestému týdnu těhotenství. Proti tomu vystupují aktivistky hájící právo žen na potrat, včetně Ashley Juddové.

Herečka promluvila na summitu Women In The World v New Yorku o tom, že byla v minulosti třikrát znásilněna a po jednom z nich otěhotněla. Proto se rozhodla pro interrupci.

„Mluvím o vlastních zkušenostech s potratem, protože jak každý ví, a já o tom mluvím velmi otevřeně, byla jsem třikrát znásilněna. V jednom případě jsem zůstala těhotná a jsem velmi vděčná, že jsem měla možnost jít na bezpečný a legální potrat. Násilník byl ze státu Kentucky, stejně jako já, ale já bydlím v Tennessee, a on by měl v obou státech otcovská práva,“ řekla herečka s tím, že podle zákona by se musela s mužem, který ji znásilnil, podílet na výchově dítěte.

Ashely Juddová byla spolu s kolegyní Rose McGowanovou mezi prvními herečkami, které na podzim 2017 rozpoutali aféru kolem filmového producenta Harveyho Weinsteina. Ten herečky a další jejich kolegyně sexuálně obtěžoval a některé údajně znásilnil.

O aféře informoval deník The New York Times, podle něhož Weinstein v minulosti uzavřel kvůli sexuálnímu obtěžování mimosoudní dohody o odškodnění s nejméně osmi ženami.

Ashley Juddová a Harvey Weinstein

Juddová se loni rozhodla producenta zažalovat. Tvrdí, že po odmítnutí chlípných návrhů z jeho strany se kdysi jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu postaral o to, aby se už nedostala k lukrativním zakázkám.

Opírá se mimo jiné o vyjádření režiséra Petera Jacksona, který v prosinci 2017 prohlásil, že ho Weinstein před Juddovou varoval. Před dvaceti lety zvažoval, že jí dá jednu z hlavních rolí v Pánovi prstenů. Producent však řekl, že spolupráce s ní by byla „noční můra“ a mělo by se tomu vyhnout „za každou cenu“. Bylo to poté, co Juddová odmítla Weinsteinovy sexuální nabídky.