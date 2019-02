Ariana Grande je nejoblíbenější ženou Instagramu. Z trůnu sesadila Gomezovou

Teroristický útok na jejím vystoupení v Manchesteru, zásnuby a smrt expřítele, rapera Maca Millera (†26). Zpěvačka Ariana Grande je na Instagramu ostře sledována a nyní se počet jejích fanoušků dostal na vrchol. Arianu sleduje více než 146 milionů lidí a kráska tak nahradila zpěvačku Selenu Gomezovou.



Gomezová byla delší dobu nejsledovanější slavnou osobností na Instagramu, loni v říjnu ji ale překonala fotbalová superstar Cristiano Ronaldo. Čtyřiatřicetiletého útočníka turínského Juventusu nyní na sociální síti určené ke vkládání fotografií sleduje přibližně 156 milionů fanoušků.



Gomezová před půl rokem oznámila, že si na sociálních sítích dává pauzu a nové příspěvky tam přidává jen zřídka. Poslední snímek na Instagram umístila v polovině února a pravděpodobně i kvůli své přestávce ve sdílení fotografií a videí přišla bývalá partnerka Justina Biebera po několika letech o titul pomyslné královny Instagramu.

Ariana Grande je naopak na sociálních sítích velmi aktivní. K postupu v žebříčku nejsledovanějších celebrit pomohlo zpěvačce vydání nového alba Thank U, Next. Za poslední čtyři měsíce jí počet příznivců poskočil o třináct milionů. V březnu zahájí Ariana Grande světové turné a 8. září 2019 by měla vystoupit i v pražské O2 areně.

Top 10 nejsledovanějších účtů na Instagramu (únor 2019):

1. Instagram (280 milionů sledujících)

2. Cristiano Ronaldo (155 milionů)

3. Ariana Grande (146 milionů)

4. Selena Gomezová (146 milionů)

5. Dwayne Johnson (132 milionů)

6. Kim Kardashianová (128 milionů)

7. Kylie Jennerová (127 milionů)

8. Beyoncé (124 milionů)

9. Taylor Swiftová (114 milionů)

10. Neymar (111 milionů)