Syn Harryho a Meghan zatím nemá královský titul

Prvorozený syn Harryho a Meghan se mohl stát hrabětem z Dumbartonu, což je jeden z vedlejších titulů Harryho, nebo Lordem Archiem Harrisonem Mountbatten-Windsorem. Jeho rodiče to ovšem zatím nechtějí.

Nicméně, když se Archieho dědeček princ Charles stane králem, může dokonce obdržet titul princ, pokud si to Harry a Meghan budou přát.

Mohla by to udělat i královna Alžběta II., která by musela vydat speciální nařízení. Podle dekretu krále Jiřího V. z roku 1917 má nárok na titul princ jen prvorozený syn nejstaršího syna následníka trůnu, prince z Walesu, kterým je nyní princ Charles (po jeho korunovaci se princem z Walesu stane William). V případě dětí prince Williama by tedy tento titul měl mít jen princ George. Královna Alžběta II. to ovšem v roce 2012 změnila a určila, že všechny děti Williama a Kate budou mít titul princ nebo princezna. Pro Harryho syna to zatím neplatí.

Princ Harry a Meghan Markle dostali své tituly vévody a vévodkyně ze Sussexu od královny v den svatby. Podobně se princ William a jeho manželka Kate Middletonová v roce 2011 stali vévodou a vévodkyní z Cambridge.

Úplně bez titulu jsou děti jediné dcery Alžběty II. princezny Anny, Peter Phillips a jeho sestra Zara Phillipsová. Titul princ a princezna nemají po rozhodnutí rodičů ani děti nejmladšího královnina syna prince Edwarda. Jeho dcera je Lady Louise z Windsoru a syn James je vikomt Severn.

Až do roku 1917 neměli členové britské královské rodiny žádné příjmení, ale jen jméno rodu nebo dynastie, ke které patřili. Králové a princové byli v historii známí jmény zemí, kterým vládli. Králové a královny se vždy podepisovali jen křestním jménem, což je tradice, která vydržela dodnes.

V roce 1917 došlo k radikální změně, když Jiří V. přijal jméno Windsor nejen jako název dynastie, ale i jako příjmení rodiny. Stejné příjmení si zachovala i současná královna Alžběta II., ale v roce 1960 se spolu s princem Philipem rozhodla, že jejich potomci budou odlišeni od zbytku rodiny příjmením Mountbatten-Windsor.

Jelikož Archie Harrison zatím nemá před jménem žádný titul, má příjmení Mountbatten-Windsor. Také princové William a Harry ho oficiálně mají, ovšem kvůli titulům ho nepoužívali. Místo toho byli například v armádě označování jako princ William z Walesu a princ Harry z Walesu (podle aktuálního titulu jejich otce).