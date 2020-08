Antonio Banderas na své šedesátiny oznámil, že se nakazil koronavirem

„Chci toto zveřejnit dnes, tedy 10. srpna. Jsem nucen oslavit své šedesátiny v karanténě, protože jsem byl pozitivně testován na covid-19, který je způsoben koronavirem,“ napsal Antonio Banderas na Instagramu.

Herec upřesnil, že zatím má jen slabé symptomy, mnohem rychleji se unaví. „Chtěl bych také dodat, že jsem relativně v pořádku, jen trochu unavenější než obvykle, jsem si jistý, že se velmi brzy zotavím, což naznačují i lékaři, takže doufám, že brzy dokážu překonat infekční proces, kterým trpím a který postihuje lidi po celém světě,“ svěřil se.

Izolaci se chystá využit ke čtení, psaní a odpočinku. „Budu nadále plánovat, jaký nový smysl dám svým čerstvě dosaženým šedesátinám, kterých jsem dosáhl plný touhy a iluzí. Velké objetí všem,“ dodal.

Latinský milovník s exotickým charismatem

Banderas se proslavil rolemi bojovníků proti bezpráví (Zorro mstitel či Pancho Villa), hrál i v rodinné sérii Spy Kids, zpíval v muzikálu Evita, namluvil kocoura ve Shrekovi a ztvárnil řadu historických postav.

Pro hereckou kariéru se rozhodl v roce 1973 po zhlédnutí divadelního muzikálu Vlasy. Předtím byl nadějným fotbalistou. Po několika malých divadelních rolích v 19 letech odešel do Madridu.

Živil se jako číšník a model, až se dostal do Národního divadla. Zde si ho všiml Pedro Almodóvar a obsadil ho v roce 1982 do Labyrintu vášní. S Almodóvarem natočil v 80. letech celkem pět filmů. Jeden z nich, Ženy na pokraji nervového zhroucení (1988), byl nominován na Oscara. K nabídkám od amerických filmařů mu pak pomohl i stylizovaný dokument S Madonnou v posteli (1991).

První anglicky mluvenou roli dostal ve snímku Králové mamba (1992), v němž ztvárnil kubánského hudebníka. Následovaly filmy Dům duchů, Interview s upírem či Philadelphia, v níž si zahrál po boku Toma Hankse.

Antonio Banderas a Nicole Kimpelová (Cannes, 16. května 2019)

První americkou hlavní roli mu nabídl Robert Rodriguez v kultovní akční romanci Desperado (1995), v níž zářil spolu se Salmou Hayekovou. Po boku této mexické krásky hrál i ve snímcích Čtyři pokoje (1995), Frida (2002) či Tenkrát v Mexiku (2003). Z poslední doby lze připomenout snímek Bolest a sláva, který režíroval Pedro Almodóvar.

Kromě filmu se Banderas věnuje řadě jiných aktivit, má vlastní řadu parfémů a jeho jméno nese i červené a růžové víno (Anta Banderas), jež pěstuje na své vinici v severním Španělsku.

Do roku 2015 byl téměř 20 let ženatý s americkou herečkou Melanií Griffithovou, se kterou má dceru Stellu. Předtím se již jednou rozvedl. Posledních šest let je hercovou partnerkou o 20 let mladší nizozemská investiční poradkyně Nicole Kempelová.