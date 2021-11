Antidepresiva mi zachránila život, říká milovnice fitness Iva Pazderková

„Mám štěstí, že deprese se u mě dají léčit pomocí antidepresiv. Jsou fáze, během kterých nic jiného než medikace nepomůže. Stejně jako angínu nevyléčíš ibalginem. Antidepresiva mi dvakrát zachránila život,“ přiznala Iva Pazderková v pořadu Povídej.

Za její depresivní stavy prý z části může genetika a z části večírkový způsob života, jaký vedla v devadesátkách. „Byly to temné roky,“ vzpomíná jedenačtyřicetiletá herečka, u které se depresivní stavy prolínají s panickou atakou, které mohou někdy přijít zcela nečekaně.



„Jednu z nejhorších chvil jsem zažila před pár lety během divadelního představení ve Studiu Marta. Myslela jsem, že to nedohraji. Potila jsem se, necítila nohy ani ruce. Vynechávala jsem slova a nemohla mluvit. Bylo to strašné,“ popsala Pazderková, která po této zkušenosti vyhledala odborníka.



Další ataka však přišla jen pár týdnů poté a to ve chvíli, kdy jela po dálnici. „Musela jsem zastavit v odstavném pruhu. Protože jsem už ale věděla, co mi je, sanitku jsem si nevolala,“ vysvětluje herečka. „U depresí jsou nejhorší fáze, které trvají dlouhodobě a během kterých člověk myslí na to, že se ukončí,“ říká.



Iva Pazderková se momentálně více než rok věnuje pravidelnému cvičení, loni se umístila na 10. místě soutěže Bikini Fitness.

„Začala jsem cvičit, ubrala večírky a přestala si toho nakládat víc, než je potřeba. Nechci to zakřiknout, ale já si vůbec nepamatuji, kdy jsem měla naposled paniku. Myslím si, že tomu hodně pomohlo moje fitness bláznění,“ míní.



Velkou podporu má v životě také ve svém partnerovi Hynkovi. „Je moc zlatý. Chápe mé problémy s depresí i panickou atakou a respektuje to. Ví, že jde o nemoc a že to není nic virtuálního, přestože to není vidět na rentgenu. Podporuje mě, abych byla zdravá,“ dodala Pazderková s tím, že se právě připravuje na další fitness soutěž, kde ji bude kromě trenéra doprovázet a podporovat i její přítel.