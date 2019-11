Jako workoholika mě do rakve ponesou rovnou z placu, míní Anthony Hopkins

10:30 , aktualizováno 10:30

Herec Anthony Hopkins nerad odpovídá na dotazy, které se týkají důchodu či odpočinku. V jednaosmdesáti nemá nejmenší pomyšlení na to, že by přestal pracovat. Hvězda filmu Mlčení jehňátek je prý totiž workoholik, kterého by sice ráda měla doma manželka Stella, ale on s herectvím skončit nehodlá.