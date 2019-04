Ani po šedesátce nemám botox a facelifting, říká Annie Lennoxová

„Myslím, že mé dcery obdivují, co vše jsem během čtyřicetileté kariéry dokázala a o co se i nadále snažím. Jsem na ně obě pyšná. Vyrůstala jsem ve Skotsku v padesátých letech. Nikdo nikoho neobjímal, city se nedávaly otevřeně najevo tak, jako je tomu dnes,“ vzpomíná Annie Lennoxová v rozhovoru pro časopis Good Housekeeping.



Annie Lennoxová má dvě dcery, Lolu (28) a Tali (25). „Snažila jsem se dětem vynahradit to, co jsem v dětství sama postrádala. Myslím, že objímání a ujišťování o tom, že své děti milujete, je v jejich životě velmi důležité,“ říká zpěvačka.

Lennoxová tvrdí, že ani po šedesátce se zatím nesvěřila do péče plastických chirurgů. „Nemám zatím žádný botox ani jsem nepodstoupila facelifting. Nesoudím však ženy, které se pro podobné řešení rozhodnou. Pokud jim to pomůže cítit se lépe, je to jen jejich volba. Je mi čtyřiašedesát a mám vrásky. No a co? Na ženy je ohledně vzhledu vyvíjen opravdu velký tlak. Ale já jsem v mém věku ráda hlavně za to, že jsem zdravá. To je pro mě ten největší dar,“ svěřila se zpěvačka.

Annie Lennoxová je známa svou silnou podporou feminismu. „Ještě nedávno jste slovo feministka nemohli ani vyslovit bez toho, aniž by to mnoho lidí pobouřilo. Dnes ho používá každý. Nekritizujeme muže. Kritizujeme násilné chování. Proč bychom měli tolerovat nerespektování a zneužívání,“ říká Lennoxová.

Zpěvačka v minulosti kritizovala ženské celebrity, které se na sociálních sítích rády obnažují. Podle Lennoxové se tím vlastně dopouštějí sexuálního zneužívání samy na sobě.

„Už to zašlo tak daleko, že se to v showbyznysu v mnoha ohledech úplně zvrhlo. Jsem tím šokovaná. Některé zpěvačky si snad ani neuvědomují, že velkou část jejich publika tvoří sedmileté děti. Je to nechutné a jsem z toho v rozpacích,“ řekla kdysi Lennoxová pro britský deník Metro.

Annie Lennox - Why (Official Music Video):