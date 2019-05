S veganstvím končím. Díky masu se mi restartoval mozek, říká Hathawayová

„Byla jsem na Islandu a s mým manželem a s hercem Mattem Damonem jsme si zašli na večeři do jedné úžasné restaurace. Matt řekl, že si dá cokoliv, co mu doporučí šéfkuchař. Můj manžel, který byl v tu dobu přesně rok veganem řekl, že do toho jde taky. Upozornila jsem ho na to, že mu přinesou sobí carpaccio a on souhlasil. Nechala jsem si tedy nechat připravit čerstvého lososa. Po té večeři jsem se cítila, jako by se mi restartoval mozek. A to byl konec mého veganství,“ svěřila se Anne Hathawayová v rozhovoru pro britský módní magazín Tatler.



V lednu tohoto roku herečka oznámila, že bude v příštích osmnácti letech abstinovat. „Přestala jsem pít alkohol již loni v říjnu, na dlouhých osmnáct let. Dokud bude můj syn Jonathan (3) žít s námi v jednom domě, nebudu zkrátka pít. Nedokážu si totiž dát jen jednu skleničku a popravdě... většinou to pak skončí dost špatně. Jednou jsem takto syna vezla s šílenou kocovinou ráno do školky, ani jsem sama nemohla řídit. Tehdy to pro mě byla konečná a padlo toto zásadní rozhodnutí,“ přiznala Anne v rozhovoru s moderátorkou Ellen DeGeneresovou.

Syna Jonathana má Anne Hathawayová s manželem, hercem Adamem Shulmanem (38), za kterého se provdala v roce 2012. Přítel herečky, anglický herec Michael Caine jí prý dal kdysi do manželství radu k nezaplacení.

„Musíte mít oddělené ložnice a bude vám to dlouho skvěle fungovat, řekl mi kdysi Michael Caine. V tu chvíli jsem se začala nahlas smát, připadalo mi to tehdy opravdu vtipné. Podíval se na mě s kamenným výrazem a řekl: Anne, já to myslím naprosto vážně. V manželství je to opravdu velmi důležitá věc, nabádal mě. A měl pravdu!,“ pochvaluje si Hathawayová.