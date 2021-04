Vdova po Kirku Douglasovi zemřela. Příležitostné herečce bylo 102 let

„Anne pro mě byla více než nevlastní máma, nikdy nebyla zlá. Dokázala v nás všech probudit tu nejlepší stránku, zvláště v našem otci. Táta by nikdy neměl takovou kariéru, jakou měl, kdyby neměl Aninu podporu a partnerství. My s Catherine a našimi dětmi jsme ji obdivovali, navždy bude v našich srdcích,“ stojí v prohlášení Michaela Douglase.

Anne Douglasová skonala ve čtvrtek 29. dubna. Podle rodiny zemřela pokojně přirozenou smrtí ve svém domě v Beverly Hills. Šest dní předtím oslavila 102. narozeniny.

Příležitostná herečka a filmová producentka Anne Buydensová si herce Kirka Douglase vzala v roce 1954. Manžela, s nímž žila od svatby pětašedesát let, přežila o rok a necelé tři měsíce. Měli spolu syny Petera (56) a Erica, který zemřel v roce 2004 ve věku 46 let.

Když v prosinci 2016 Kirk Douglas slavil 100. narozeniny, prozradil, že se požehnaného věku dožil i díky své manželce Anne, kterou označil za spřízněnou duši. Když mu bylo nejhůř a potřeboval se se svým trápením někomu svěřit, nikdy prý nepotřeboval navštěvovat psychology, protože mu byla největší oporou jeho žena.

Kirk Douglas a Anne Douglasová na oslavě 100. narozenin herce (Los Angeles, 4. května 2017

„Hovory dlouho do noci a někdy až do rána, to je to pravé. Jeden druhému naslouchat, neodbývat ho. Anne mi pomohla vypořádat se s tolika složitými věcmi,“ prohlásil tenkrát Kirk Douglas.

První manželkou Kirka Douglase byla v letech 1943 až 1951 herečka Diana Websterová, která zemřela v roce 2015. Jejich nejstarším synem je herec Michael Douglas, který má bratra Joela (74).