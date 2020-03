Ve Švandově divadle hrajete hned v pěti inscenacích, jak zvládáte přechody z role do role?

Hraju třikrát až čtyřikrát do týdne a k tomu mám ještě jiné věci, které musím profesně zvládnout. Ale baví mě to. Zrovna nedávno jsem se o tom bavila s tátou a on mi vyprávěl, že našel svůj diář z dob, kdy účinkoval v Městských divadlech pražských. Hrál až osmadvacet dní v měsíci. To musel být teprve zápřah.