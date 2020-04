Vydržme, zase bude dobře, vzkazuje od Sázavy herečka Anna Kulovaná

Jak jste se vyrovnávala se zprávou, že se až do odvolání zavřou divadla?Hráli jsme zrovna dopolední představení Bílá nemoc pro žáky středních škol na zájezdu v Ostravě, když bylo vyhlášené první opatření. S některými kolegy jsme seděli v šatně, dívali se na sebe a bylo úplné ticho. A ti, kteří přišli vzápětí z jeviště, nám nevěřili, že právě hrajeme poslední představení a nikdo neví, na jak dlouho. Při děkovačce jsme se vyfotili s plným sálem v zádech. A pak jsme studentům, kteří zatím o ničem nevěděli, popřáli hezké prázdniny – a byl konec. Ten večer před karanténou jsem ještě odmoderovala seznamovací setkání pro nezadané, kde se schází tak dvanáct mužů a dvanáct žen, kteří chtějí změnit svůj život. A to už jsem si říkala, že to nebude asi příliš bezpečné. Šla jsem pak domů a všechno mi připadalo jako sen. Přijít během jediného dne o většinu práce je nesdělitelný pocit.