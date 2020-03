Nemusím být součástí koloběhu, říká Kameníková o rozhodnutí nemít děti

Jedním z hostů středeční Show Jana Krause, která se po jedenácti letech natáčela kvůli nařízení vlády vzhledem k šíření koronaviru bez publika, byla herečka Anna Kameníková.

Herečka hned na úvod vysvětlila, že co se týká koronaviru, nebojí se ani tak sama o sebe, jako spíše o starší lidi ve svém okolí.

Kameníková dostala velké poděkování od Jana Krause za knihu kuchařských receptů, kterou před dvěma lety vydala a podle které prý s oblibou vařila i Krausova manželka Ivana Chýlková. „Každého baví něco jiného,“ říká herečka a zapálená kuchařka. „Mě strašně baví vařit a nechápu, že někoho zase třeba baví řídit. Vaření je navíc skvělé v tom, že to člověk všechno následně sní,“ pochvaluje si Kameníková.

Herečka dotočila velký televizní projekt o spisovatelce Boženě Němcové, kde se o roli dělí s Aňou Geislerovou, která ztvárňuje zralejší autorku Babičky.

„Bylo to velmi nečekané, protože jako Božena Němcová vůbec nevypadám,“ domnívá se Kameníková. „Když mi oznámili, že mám jít na konkurz, tak mě to jako zrzavou kudrnatou holku dost překvapilo. Vždycky jsem si Boženu představovala jako takovou hrdou, statnou a tmavou. A já nejsem ani jedno z toho. Pak mi ale nabarvili vlasy a obočí, já jsem přečetla všechno, co bylo dostupné, a začala jsem se do toho dostávat,“ popisuje herečka.

Anna Kameníková s manželem na křtu kalendáře Proměny 2019 (Praha, 21. listopadu 2018)

Přestože Anna Kameníková stránky bulváru většinou příliš neplní, v poslední době rozvířila vlny zájmu svým prohlášením, že necítí potřebu mít děti. „Nevím, jestli musím být nutně součástí tohohle koloběhu,“ říká k tomu. „A máme na to s partnerem podobný názor.“ Ve vztahu se svým manželem, kterého označila za „heteráka neklasika“, se prý cítí jako skutečná žena a antifeministka.



Herečka tvrdí, že pokud je potřeba, dokáže se živit nejen herectvím, ale i něčím jiným. „Občas potřebuji být nohama na zemi a v trochu jiné sociální bublině,“ dodává na vysvětlenou s tím, že například nyní dělá v sýrárně, předtím pracovala v zoo. „Při natáčení Boženy jsem si najednou začala připadat důležitě, což není pocit, který mám ráda, a tak jsem věděla, že pak budu muset dělat něco rukama,“ dodala se smíchem Kameníková.