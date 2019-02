Kadeřávková: Partneři by se ve vztahu neměli navzájem nijak omezovat

„Měla jsem více než tři roky vážnou známost a stejně jsem se chodila s kamarádkami bavit do barů nebo na vínko,“ svěřila se Kadeřávková v primácké Show Jana Krause na téma partnerství a její soukromý život.



„Jsem toho názoru, že když jsou dva lidi spolu, neměli by se navzájem nijak omezovat. To, co dělám, je moje věc, je to moje svědomí. Žiji si svůj život, jen mám po boku toho člověka, kterého mám ráda a se kterým se vzájemně podporujeme. Jsme prostě na všechno dva. A to, že se jdu pobavit s kamarádkami, rozhodně neznamená, že jdu lovit nějakého jiného chlapa,“ míní herečka.

A jak vidí ideální časové rozvržení rodinného života? „Žena by se měla vdát tak kolem sedmadvaceti a děti mít tak v jednatřiceti, dvaatřiceti. Ale já to nemám přesně naplánované, život to podle mě přinese sám. Kdybych to naplánovala a potom to bylo jinak, tak by mě to úplně rozhodilo,“ dodala Kadeřávková.

Herečka Anna Kadeřávková se proslavila hlavně svou rolí Roziny Maléřové v seriálu Ulice. Mladá herečka je velice aktivní na sociálních sítích, jen na Instagramu ji sleduje bezmála 260 tisíc lidí.



Přestože se stala známou především díky svým televizním a filmovým rolím, zkušenosti má i s divadlem. Hrála kupříkladu v La Fabrice ve hře Pěna dní. Aktuálně ji můžeme vidět v hlavní ženské roli v nejnovějším videoklipu skupiny Chinaski s názvem Tamaryšek, který se natáčel zčásti na Islandu.