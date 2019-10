Kadeřávková z Ulice nazvala fanouška na sociální síti retardem

„Na pračku i sušičku čekám už tři měsíce a těším se na ně jak malá. To bude tak krásný, mít svojí malou prádelnu doma. Slibuji si od obou strojů hodně, vypadají fakt promakaně,“ napsala Anna Kadeřávková v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.



„Ze zákona musí být reklama viditelně označena. Tady mi to jaksi chybí,“ odepsal jeden z uživatelů, na což herečka okamžitě zareagovala: „V komentáři píšu, že pračku DOSTANU. Nechybí to tam, to ty jsi retard.“

Za svou reakci schytala Kadeřávková okamžitě ostrou kritiku fanoušků i několika dalších influencerů. Podle nich by měla herečka přehodnotit své vyjadřování směrem k lidem, díky kterým získává nabídky na spolupráce a produkty zdarma.



Anna Kadeřávková se proslavila především v seriálu Ulice, ve kterém hraje roli Roziny Maléřové. V rozhovoru pro iDNES.cz se svěřila, že spolupráce s mnoha značkami jí dokáže dobře vydělat.

„Jsem influencer. Formou fotek a videí dávám jako herečka na Instagram své zážitky a sdílím s fanoušky materiály například z natáčení, z focení nebo ze všeho, co dělám. Zkrátka s lidmi online sdílím jisté procento svého soukromí. Je to pro mě zábava. Některé firmy mi platí za to, že jim propaguji určitou značku, takže mě to celkem slušně živí,“ řekla herečka.

